Grote drukte aan het water, gemeente Zwolle: 'Kom niet meer naar Wijthmenerplas!'

Het is bloedheet vandaag, we zitten middenin de vakantieperiode en dus zoeken we massaal verkoeling aan het water. Tegelijkertijd waart het coronavirus nog altijd rond en moeten we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het is dan ook al snel té druk op plekken aan het water en dus zijn gemeenten alert.

Zo ook Zwolle, dat naast de Wijthmenerplas ook beschikt over de Agnietenplas en de Milligerplas. Laatstgenoemde is echter geen optie om verkoeling te zoeken, er is namelijk een vermoeden van blauwalg in de Milligerplas. 'Ga als alternatief naar de Agnietenplas', roept de gemeente Zwolle op.

Twentebad

Ook bij zwembaden is het een drukte van belang. Zo is het Twentebad in Hengelo vandaag en morgen volgeboekt. Vanwege de RIVM-maatregelen geldt er een maximum aan dagelijks te verkopen toegangskaartjes en dat maximum is voor beide dagen al bereikt.