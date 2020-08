Libanon-veteraan Bert Kleine Schaars uit Deventer in actie voor Beiroet: 'Hartverscheurend'

Afgelopen maart was Bert Kleine Schaars (zittend uiterst links) nog in Beiroet (Foto: Bert Kleine Schaars)

De alles verwoestende explosie in de haven van Beiroet zorgt voor veel verdriet bij Nederlandse Libanonveteranen. Een van hen is Bert Kleine Schaars uit Deventer. Hij komt in actie voor het getroffen land.

Dinsdagmiddag ging het helemaal mis in de Libanese hoofdstad Beiroet. Een loods waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, ontplofte. Een enorm gebied is totaal verwoest, het dodental is inmiddels opgelopen boven de 150 en er vielen zeker 5.000 gewonden.

Veel Libanonveteranen bewaren bijzondere herinneringen uit hun uitzendperiode(s) naar het land. Uit hun kring klinkt de roep om actie. Op initiatief van Kleine Schaars is inmiddels een samenwerking tot stand gekomen met Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA), het Veteraneninstituut en de Nederlandse Unifil Vereniging om een inzamelingsactie op te starten voor de mensen in Beiroet.

Libanonveteranen

Libanonveteranen zijn militairen die tussen 1979 en 1985 werden uitgezonden naar Zuid-Libanon. Dat waren er zo’n 9.500 in totaal. Eind jaren 70 besloot Nederland een bijdrage te leveren aan de Unifil-missie. Het doel was om het Israëlische leger en de christelijke Haddad-militie aan de ene kant en de Palestijnse PLO en de sjiitische Amal-beweging aan de andere kant uit elkaar te houden.

Zelf was Bert Kleine Schaars van juli 1980 tot februari 1981 als militair in Beiroet. Nog altijd heeft hij een warme band met het land en onderhoudt hij contact met andere Libanonveteranen. Met hen ging hij de afgelopen jaren zelfs twee keer terug naar de stad, in november 2018 en in maart 2020, vlak voor de lockdown.

"We zitten met z'n allen ook in een appgroep. Het was natuurlijk enorm schrikken dinsdagavond. Binnen een paar minuten na de ramp gingen de berichtjes heen en weer. We waren echt in shock. Zo onwerkelijk. Om de stad, die je zo goed kent, zo te zien. Hartverscheurend."

Herinnering aan 1980

De beelden deden Kleine Schaars denken aan zijn eerste kennismaking met Beiroet, in 1980. "Het ziet er gewoon hetzelfde uit als toen. Destijds vlogen we ook over een verwoeste stad. Een stad in puin, maar toen veroorzaakt door de burgeroorlog."

De laatste keer dat Kleine Schaars in Beiroet was, zag de stad er een stuk beter uit. Amper vijf maanden geleden dronk hij met zijn vrienden nog wat op een terrasje in Beiroet. "In het uitgaansgebied daar, vlak naast de haven. Bizar om te zien dat het nu allemaal weg is."

Actie

Na de shock van dinsdagavond besloot Kleine Schaars dat hij iets moest doen. Hij nam contact op met verschillende instanties en al snel was de actie 'Veteranen steunen Beiroet' een feit. Met donaties hopen de veteranen zo veel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp.

Kleine Schaars nam ook contact op met de Libanese ambassadeur in Nederland, Abdel Sattar Issa. In overleg besloten ze dat het eerste geld besteed wordt aan medische artikelen en voeding. Kleine Schaars: "Daar is echt een tekort aan, er liggen vier ziekenhuizen in Beiroet in puin".

Diep in z'n hart zouden Kleine Schaars en de andere veteranen zelf weer naar Beiroet willen gaan. "Ons gevoel zegt dat wel. Maar het verstand zegt iets anders. Want wat moeten wij daar ter plekke doen? We kunnen er wel gaan staan opruimen, maar we kunnen beter hier proberen geld in te zamelen."