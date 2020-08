Maarten Pouwels mag toch blijven bij Go Ahead Eagles: "Zie potentie in hem"

Go Ahead Eagles wil Maarten Pouwels toch graag behouden. De Deventer club heeft de boomlange aanvaller een aanbieding gedaan om ook komend seizoen zijn wedstrijden te spelen in De Adelaarshorst. Dat meldt De Stentor .

Pouwels heeft de knoop echter nog niet doorgehakt. Hij wil kijken wat het beste is voor zijn ontwikkeling. "Het is aan Maarten om een dezer dagen de goede keuze te maken", zegt trainer Kees van Wonderen in gesprek met het dagblad. "Maarten moet nog stappen maken, maar ik zie potentie in hem als voetballer."

Deportivo Alavés

Bij Go Ahead Eagles beschikte Pouwels over een aflopend contract en deze werd in april niet verlengd. Wel traint de 21-jarige spits nog mee. Pouwels had onder meer een gesprek met het Spaanse Deportivo Alavés, maar tot een transfer kwam het nog niet.

Pouwels maakte in de 2018 de overstap van de amateurs van Dalfsen naar Go Ahead Eagles en speelde sindsdien 37 keer in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor zeven treffers.