Blije varkens genieten van modderpoel: "Ze doen net als wij, beetje zonnebaden en afkoelen in het water"

In de modderpoel van de familie Lipman in Hellendoorn genieten de biologische varkens van een lekker badje. Hun lekkere modderbad achter de stal is één van de genomineerden in de jaarlijkse strijd om de mooiste modderpoel van het land, georganiseerd door Wakker Dier.

Dagje strand

De zeugen in de poel gedragen zich als een familie op het strand. Ze spelen wat in het water, kletsen met elkaar en liggen te doezelen in het zand. De modder waar ze zich in wentelen werkt als zonnebrand en insectenspray tegelijk. Zo'n poel is daarom erg belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van varkens.

Geen last van hittestress dankzij modderpoel (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Koen Lipman geniet elke dag van zijn dieren in de poel: "Het is heel goed voor de gezondheid van zo'n dier, met name met deze hitte hebben ze veel minder last van warmtestress. Eigenlijk doen ze net als wij, beetje zonnebanden en lekker afkoelen in het water, heerlijk. Blije varkens, blije boer". Mooiste modderpoel De nominatie van Wakker Dier voor de mooiste modderpoel kwam voor Lipman als een verrassing: "Het is wel een hele eer, dat vinden de dames hier in de plas ook. We hadden het niet verwacht, maar het is mooi dat Wakker Dier op deze manier aandacht geeft aan dierenwelzijn". Stemmen op de mooiste modderpoel kan nog tot maandag 10 augustus. Dinsdag maakt Wakker Dier de winnaar van dit jaar bekend.