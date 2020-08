Jans ziet voldoende aanknopingspunten na eerste duel FC Twente: "Wel een heel sociaal ploegje"

Ondanks dat FC Twente slechts met 3-1 zegevierde over derdedivisionist Excelsior'31, heeft trainer Ron Jans een redelijk gevoel overgehouden aan de eerste wedstrijd van de voorbereiding. De oefenmeester vindt echter wel dat zijn ploeg scherper moet worden in de afronding.

"Ik ben over het geheel tevreden, maar zeker niet over de ruststand. Dat had absoluut 4-0 of 5-0 moeten zijn en geen 1-0. De jongens moeten leren om beter samen te spelen. Dat is wat anders dan tijdens de trainingen", zegt Jans na afloop.

Sociaal ploegje

FC Twente moet zelfzuchtiger worden. "We hebben wel een heel sociaal ploegje, hoor. Als ik aanvaller was had ik ook wel een keer zelf geschoten. We leggen echt alles af. Misschien zijn ze bang om op doel te schieten. Dat gaan we ze ook afleren", vervolgt hij.

Potentie

Wel ziet Jans voldoende potentie in zijn spelersgroep. "Het is vooral heel jong. Dat zie je met name in de tweede helft. Dan wordt het wat rommeliger. Maar van een aantal jonge jongens gaan we nog wel een keer horen. Ze zitten op een aardig niveau en hebben de potentie om nog beter te worden."

Nieuwe spelers

FC Twente begint steeds meer vorm te krijgen, maar de selectie is nog niet compleet. "Ik weet niet of geduld het goede woord is, maar wij hebben tijd nodig om elkaar te leren kennen. We hebben zoveel nieuwe spelers. Maar als het elftal meer geraamte krijgt, gaat de kwaliteit ook omhoog. Er zullen nog meer spelers bijkomen", aldus Jans.