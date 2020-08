Go Ahead Eagles wint en verliest oefenduel van FC Utrecht

In het eerste duel begon Go Ahead met de volgende elf: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Ross, Brouwers; Berden, Rabillard, Van Hoeven.

Treffer Beukema

Al binnen twee minuten viel het enige doelpunt van die wedstrijd. Sam Beukema tikte binnen uit een voorzet van Bradly van Hoeven na een afgeslagen hoekschop. Namens Utrecht kregen Nick Venema en Urby Emanuelson in de eerste helft kansen op de gelijkmaker, maar scoorden niet. Bij Go Ahead dacht Martijn Berden recht te hebben op een strafschop en kon Antoinne Rabiallard net niet bij een voorzet.

Geen doelpunten tweede helft

Na rust werd een schot van Jonas Arweiler geblokt en schoot Venema over. Aan de andere kant miste proefspeler Frank Ross een paar minuten voor het einde het doel op een meter.

Opstelling tweede duel

In het tweede duel kwamen de volgende namen in actie: Michaelis; Eersteling, Kemp, Bosz, Abdat; Temminck, Eddachhouri, Koorman; Pouwels, Crowther, Dumay.

Dalmau scoort

Ook in de eerste helft van het tweede duel was het vroeg raak. Nadat eerst Gyrano Kerk al gevaarlijk was, scoorde Adrian Dalmau even later in twee instanties. Utrecht bleef daarna de gevaarlijkste ploeg, maar kort voor rust was Go Ahead dicht bij een treffer. Maarten Paes bracht redding op een inzet van Jarni Koorman.

Blijft bij 1-0

Na de pauze was Coen Temminck namens Go Ahead gevaarlijk, Othmane Boussaid stuitte op doelman Mitchel Michaelis van de Deventer ploeg. Die doelman bracht later ook redding op een schot van Bart Ramselaar en in de slotfase was Sam Crowther nog dicht bij de gelijkmaker, maar Paes hield zijn doel schoon.

Bekijk hier een overzicht van alle oefenduels van de Overijsselse clubs uit het betaald voetbal.