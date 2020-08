Genieten van de drukte op en rond de Vecht in Ommen: 'Water is heerlijk rustgevend'

De kade van de Vecht heeft de afgelopen jaren een behoorlijke metamorfose ondergaan. Er zijn drie nieuwe appartementencomplexen op de Vechtkade opgeleverd. De haven werd al eerder, in 2015, uitgebreid met een inham in de Vecht, zodat extra aanlegplaatsen gerealiseerd konden worden.

Modern havengebouw

Daarnaast is begin juli het nieuwe havengebouw in gebruik genomen. Het bestaande gebouw was sterk verouderd en paste niet meer bij de nieuwe entree van de stad.

Bloemhof: "Er is veel veranderd en vooral verbeterd in de jachthaven. Het nieuwe havengebouw heeft een grote meerwaarde. We kunnen er ons werk goed uitvoeren en het sanitair is luxe en comfortabel."

Vis in het water

Doorgaans is het havenmeesterschap mannenwerk, maar Petra voelt zich als een vis in het water van de Vecht. Sinds drie jaar is zij havenmeester en dat bevalt haar erg goed. Samen met Henk Davenschot en Hennie Prins vormt zij een team dat de werkzaamheden in en rondom de haven regelt.

Voor de havenmeesters in Ommen is het vandaag goed toeven (Foto: Gina van Elburg)

Bloemhof houdt daarbij toezicht, int het havengeld, geeft weersinformatie en houdt de doucheruimtes en toiletruimtes bij. Ze zorgt voor de veiligheid en de algemene gang van zaken binnen de haven.

Zomer in Ommen

Bloemhof en haar man zijn niet alleen op een professionele manier gek op het water, ook in hun vrije tijd zijn ze op en om de Vecht te vinden.

Bloemhof: "We zijn bijna de hele zomer in Ommen bij onze boot. Als uitstapje zijn we met de boot naar Giethoorn en Blokzijl gevaren. Dat was leuk, maar we zijn ook weer graag terug."

'Water is rustgevend'

Erik Bloemhof: "Wat het zo aantrekkelijk maakt, is dat het op het water gewoon een andere wereld is. In het dagelijks leven kan de wereld ons overspoelen met alle ellende die er is. Bovendien kunnen we daar vaak niets aan doen."

"Als je er zelf privé even niet lekker bijzit, dan is water rustgevend”, vervolgt hij. "Ik zwem veel in de Vecht en ik ervaar dat in het water de wereld even stilstaat. Het water helpt mij met de ingewikkeldheid van de wereld om te gaan."