Opgepast: blauwalg op verschillende locaties in Zwolle, waaronder Milligerplas

Blauwalg in de Wavin-vijver in Zwolle (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Op verschillende locaties in de gemeente Zwolle is blauwalg in natuurwater ontstaan. Het gaat om recreatieplassen de Milligerplas, de Wijde Aa en de voormalige 'Wavin-vijver' in woonwijk Holtenbroek. Dat meldt waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Het waterschap adviseert om contact met het water te vermijden en er niet te vissen, eenden te voeren of honden te laten zwemmen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, jeuk en oorpijn.

Fontein blijft uit

De gemeente Zwolle heeft de fontein in de ‘Wavin-vijver’ uitgezet om zo verspreiding van de bacterie via nevel te voorkomen. Het waterschap houdt de waterkwaliteit de komende tijd nauwlettend in de gaten en zal laten weten wanneer de algenbloei voorbij is.

Tot die tijd blijft de fontein in de vijver uit en blijft de oproep om contact met het water te vermijden van kracht. Op de vroegere Wavin-locatie is momenteel woonzorgcentrum Fermate gevestigd.

Wat is blauwalg? Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld in het water voorkomen, zowel in zoet als in zout water. Ze komen met name tot bloei in warme zomers als de temperatuur van het water stijgt. In stilstaand water, zoals bij veel vijvers en plassen het geval is, stijgt de watertemperatuur het snelst. Blauwalgen kunnen niet direct worden bestreden en verdwijnen vanzelf weer. Dit proces wordt versneld wanneer de watertemperatuur weer terugloopt. Een flinke regenbui is welkom, omdat de temperatuur van het water daarmee daalt.