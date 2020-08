Hitte voorkomt grote drukte in smalle Zwolse binnenstad, maar afstand houden blijft lastig

Door de koelere temperaturen, kiezen de meesten ervoor om 's ochtends naar de stad te gaan. "Vanmiddag zoeken we de verkoeling bij een plas, nu is het moment om te shoppen", vertelt een toerist die op vakantie is in de omgeving.

Blauwe handjes

Aukje Grouwstra, binnenstadmanager, zag dit al aankomen. "Drukte is nou eenmaal aanzienlijk minder op dit soort dagen", vertelt ze. "Voor ondernemers is dat trouwens minder goed nieuws, want die moeten het ook juist van de zomerdagen hebben."

Zwolle heeft een van de smalste winkelstraten van Nederland, reden voor de stad om extra alert te zijn om mensen op afstand te houden. Daarom introduceerde de gemeente twee maanden terug de 'Blauwe Handjes', studenten die worden ingehuurd om mensen subtiel op de anderhalve meter te wijzen.

Opbotsen

"Dat heeft nog steeds effect en is nog steeds nodig", vertelt Grouwstra. "Maar ikzelf loop ook regelmatig een ronde door de binnenstad om met ondernemers te spreken. Dan peil ik of er stress is en of het lukt met de routes. Die samenwerking is belangrijk."

Toch blijft het voor velen lastig, met name met de looprichtingen heeft het winkelend publiek moeite. "Dan bots je bijna tegen iemand op omdat die je tegemoet komt lopen", merkt iemand op. "Sommigen zien dat niet, hè."

Geen grote maatregelen

Zijn we dan coronamoe? "Dat vind ik een beetje een flauw woord inmiddels", zegt Grouwstra. "Want heel praktisch: we zijn er nog niet vanaf, was het maar waar. We zullen moeten doorzetten."

Nu het aantal besmetting in Nederland weer oplopen, neemt ook de alertheid bij steden toe. Maar Grouwstra denkt niet dat er op korte termijn grote maatregelen komen. "Omdat we wekelijks alles peilen, kunnen we snel schakelen als het moet. De vibe is nu nog relaxt, toch moeten we attent blijven."