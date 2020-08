Brand in gortdroge natuur bij Deventer breidde zich als olievlek uit, ook auto van vissers uitgebrand

De brandweer krijgt vanmiddag twee meldingen tegelijkertijd binnen: een autobrand in Epse en een natuurbrand in Wilp. De verwarring is daardoor groot bij de hulpdiensten.

De Gelderse dorpen liggen hemelsbreed niet ver uit elkaar, maar worden gescheiden door de IJssel. Daardoor besluiten politie en brandweer voor de zekerheid maar naar beide kanten van de rivier uit te rukken.

De schade na afloop van de autobrand en de natuurbrand bij de IJssel in Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)

Uit de hand gelopen barbecue

De brand blijkt uiteindelijk aan de kant van Wilp op Overijssels grondgebied te woeden. Daar staat een stuk natuur in brand, waarschijnlijk ontstaan door een uit de hand gelopen barbecue van twee vissers. Dat vuur sloeg al snel over naar de auto van de mannen, waarna er geen houden meer aan was.

Voor de hulpdiensten is het terrein slecht bereikbaar: de plek waar de vissers zich bevinden, is alleen te bereiken door een route van ruim twee kilometer door weilanden en uiterwaarden af te leggen. Tijdens die rit komen zowel een brandweerwagen als het voertuig van het waterschap vast te zitten in het mulle zand.

De schade na afloop van de autobrand en de natuurbrand bij de IJssel in Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)

Afgesloten gebied

Uiteindelijk weten alle hulpdiensten de locatie van de vissers te bereiken. Maar een brand in een gortdroog natuurgebied blussen, die ook nog eens wordt gevoed door een brandende auto, is zo makkelijk nog niet. De brandweerteams van Deventer en Twello hebben de grootste moeite om zowel de autobrand als de natuurbrand onder controle te krijgen.

De vissers worden intussen gecontroleerd door ambulancepersoneel. Er wordt besloten hen met spoed naar het ziekenhuis te brengen, omdat beide mannen rook hebben ingeademd. Hoe het op dit moment met ze gaat, is niet bekend.

Nablussen

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de brand. Daarbij wordt meegenomen dat op de plek waar de auto stond geen voertuigen zijn toegestaan.

Ook vanavond is de brandweer is nog geruime tijd bezig met nablussen, om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Die kans is vanwege de droogte en de warmte aanzienlijk.

De schade na afloop van de autobrand en de natuurbrand bij de IJssel in Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)