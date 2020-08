Daar is 'ie: de eerste, officiële hittegolf van 2020

De eerste, officiële hittegolf van 2020 is ook in Overijssel vastgesteld (Foto: ANP)

Op de Wijthmenerplas in Zwolle was het de afgelopen dagen al erg druk (Foto: PNN)

Het is officieel: de eerste hittegolf van het jaar is, ook in Overijssel, een feit. Op het landelijke meetpunt in De Bilt werd even na tien uur vanochtend een temperatuur van 25 graden bereikt, niet snel daarna volgde ook het weerstation in Twente. Op het weerstation in Heino werd iets voor elf uur een temperatuur van 25 graden gemeten.

Het zou vandaag weleens de warmste 9 augustus ooit kunnen worden. Dan moet de zon er wel wat meer bijkomen, zegt onze weerman Ton ten Hove.

Onrustige atmosfeer

"Je merkt dat de atmosfeer vandaag wat onrustiger is dan de afgelopen dagen. Er is wat meer bewolking en mensen die in de buurt van Zwolle wonen, hebben misschien al gemerkt dat er zelfs wat neerslag is gevallen vanochtend."

Veel stelde dat niet voor, beschrijft Ten Hove. "Het is zo warm buiten dat de meeste regen al is verdampt voordat druppels de grond kunnen raken." Later vandaag is er in Twente ook nog kans op een onweersbui, maar die kans is volgens de weerman 'niet groter dan tien procent'.

'Fractie minder heet'

De buien zullen hoe dan ook niets af doen aan de warmte. Ook zonaanbidders hoeven niet ongerust te zijn: de zon zal zich later vandaag in alle delen van de provincie nog laten zien.

Er is sprake van een hittegolf wanneer het minimaal vijf dagen op rij meer dan 25 graden is, waarvan drie dagen zeker 30 graden. De vorige hittegolf werd bijna een jaar geleden gemeten, van 23 tot 28 augustus 2019. De huidige hittegolf zal wel wat langer aanhouden dan vorig jaar; er worden tot zeker donderdag nog tropische dagen verwacht.

"De temperaturen zullen daardoor overal oplopen naar 30 graden en hoger", voorspelt Ten Hove. "Het is waarschijnlijk een fractie minder heet dan gisteren, maar als je buiten bent, zul je daar nauwelijks iets van merken."

Plaknachten

De nacht zal opnieuw tropisch worden, net zoals afgelopen nacht dat was. Ten Hove: "Je zag dat het kwik nergens in Overijssel onder de 20 graden zakte. Dan is er sprake van een tropische nacht."

Die 'plaknachten' zullen nog wel even blijven, zegt Ten Hove. "Tot en met woensdag zeker. Net zoals de tropische dagen. Ik verwacht dat we niet eerder dan volgend weekend een omschakeling in het weerbeeld zullen zien."