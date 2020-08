Justus uit Zwolle knapte vijf jaar lang een zeilboot op voor SAIL: "Verdrietig dat het niet door gaat"

De Jonge Jan ligt nu op de Vecht, vlakbij het Haersterveer in Zwolle. In de warme ochtendzon hijst Justus de fok. "Het is pas de tweede keer dat we dit doen, het is voor ons ook allemaal wennen", legt hij uit.

Schuren en schaven

Het schip komt uit Dedemsvaart en is ruim honderd jaar oud. Toen de Zwollenaar hem kocht was het enkel in gebruik als woonboot, maar Justus besloot het schip in ere te herstellen. "Samen met een scheepsbouwer is het weer een zeilklaar schip geworden", vertelt hij.

Maar Justus had altijd een ander doel in zijn achterhoofd: SAIL Amsterdam. Het evenement wordt slechts eens in de vijf jaar georganiseerd. "Tijdens het schuren en schaven had ik in mijn hoofd het beeld hoe we op het IJ de zeilen zouden hijsen. Dan zou de droom helemaal af zijn. Het is wel verdrietig dat dat nu niet lukt."

Eerbetoon aan vader

Met name omdat het een eerbetoon zou zijn aan zijn vader, die vorig jaar overleed. Hij hielp Justus voor een deel met de restauratie. "Toen ik het schip kocht, waren mijn ouders meteen fan", vertelt hij.

"Maar mijn moeder overleed kort daarna en vorig jaar dus mijn vader. Het is dus niet zomaar een roestig oud schip. Het heeft voor mij veel herinneringen en verhalen. Dat maakt het voor mij heel dierbaar."

Alternatief

Maar desondanks heeft Justus een alternatief plan. "Het tofste aan op een schip wonen is dat je heel veel mensen ontmoet die ook passie hebben voor schepen."

"Het mij lijkt het heel leuk om een soort alternatief feestje te bouwen, met schippers uit Zwolle of omgeving. Dat zou bijvoorbeeld mooi op het Markermeer of Ketelmeer kunnen."