Man overvalt jonge vrouw in Deventer en probeert haar huis binnen te dringen

Een man heeft vannacht geprobeerd om op hardhandige wijze de woning van een jonge vrouw in Deventer binnen te dringen. Dit gebeurde toen het slachtoffer haar fiets op wilde bergen na een bezoek aan vrienden. De recherche is direct een onderzoek gestart.

De overval aan de Smedenstraat gebeurt vannacht rond tien voor vier. De vrouw is op bezoek geweest bij vrienden en rijdt haar fiets het appartementencomplex binnen om op te bergen. Op dat moment steekt een onbekende man zijn voet tussen de deur. Hij drukt de deur met beide handen open en pakt de vrouw vast.

Hij bedreigt haar en waarschuwt dat hij haar iets aandoet als ze niet meewerkt. De vrouw begint daarop te schreeuwen. De buurman hoort haar geschreeuw en ontfermt zich over haar. De man rent zo snel mogelijk de centrale hal uit en rent in de richting van de T.G. Gibsonstraat.

Geëpileerde wenkbrauwen

De politie is direct een onderzoek gestart. Op basis van de eerste uitkomsten is het onderzoeksteam op zoek naar een man met een getinte huidskleur. Hij is ongeveer 1.75 meter lang, heeft een verzorgd uiterlijk, donker en kort haar (met een scheiding aan de zijkant en

een lok). Daarnaast had de man nette en verzorgde, geëpileerde wenkbrauwen. Hij droeg een zwarte, korte jas en een lichtkleurige spijkerbroek.

Het zou kunnen dat de dader het slachtoffer is gevolgd toen ze op weg was naar huis. Ook kan de man gezien zijn toen hij op de vlucht sloeg. De politie komt daarom graag in contact met mensen die daar meer over kunnen vertellen of over camerabeelden beschikken.