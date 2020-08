Rovende ooievaars niet door iedereen in Den Ham geliefd: "Balans is zoek"

Menig langstrekkende fietser vindt de gezinsperikelen van een ooievaarspaar schitterend. Hij stapt van de fiets zodra er een statig stappende klepperaar door de voedselrijke weilanden van Den Ham loopt. Hier en daar prikt de vogel met zijn lange snavel in de grond. Heeft 'ie wat of niet?

Niet gewaardeerd

Het is vijftig jaar geleden dat er een landelijk project werd gestart om de ooievaars in Nederland te laten terugkeren. En dat is gelukt. Op een weiland in de buurt van de Vosseboerweg in Den Ham lopen alleen al 23 ooievaars, daar waar de vogel in het verleden bijna uitgestorven leek.

Een geliefde plek voor ooievaars: Den Ham (Foto: Gina van Elburg)

Maar lang niet iedereen is gecharmeerd van deze grote zwart-witte vogel die altijd op zoek is naar regenwormen, muizen en andere diertjes.

Roofkunsten

De grote aantallen leiden tot frustratie in het kerkdorp: de vogels poepen veel en dat geeft nare vlekken, bijvoorbeeld op auto’s. Daarnaast worden de grote dieren ook niet gewaardeerd om hun roofkunsten.

"Ik woon dicht bij de Regge en langs het fietspad ligt een mooi natuurgebied, een stukje 'wildernis'", beschrijft een inwoonster van Den Ham. "Helaas heeft ook daar de familie ooievaar de nesten weten te vinden. Ik zag ze smullen van wat er daar loopt, dobbert en nog in het ei zit."

'Balans is zoek'

"Deze mooie vogels gedijen goed om dat ze geen natuurlijke vijanden hebben", legt een van de agrariërs die in het gebied rondom de Vosseboer woont, uit. Ook is de ooievaar in Nederland beschermd. "Daardoor is de balans zoek."

"Veel andere diertjes zijn daardoor de dupe", vindt de boer. "Ooievaars moeten ook eten, maar hun aantallen op kleine oppervlakken zijn funest voor veel andere vooral jonge diertjes. Daarnaast vervuilen ze het land met hun grote plakkaten stront. Menselijk ingrijpen lijkt niet gewenst, maar is wel noodzakelijk."

'Reiger groter probleem'

Natuurminnende vogelliefhebber Freek Jordans uit Beerze is het niet met de boer eens. Hij vindt dat de aanwezigheid van de vogels wel meevalt: "De grote groepen ooievaars verzamelen zich alleen op een weiland wanneer er net gemaaid is en er dus ook veel beestjes tussen liggen."

Hij heeft liever dat er ingegrepen wordt in het aantal blauwe reigers. "De meer dan 10.000 blauwe reigers zijn een groter probleem. De manier waarop wij met ons land omgaan zoals overbemesting, bestrijdingsmiddelen en de verlaagde grondwaterstand is volgens mij de hoofdoorzaak."

Vogeltrek

Het grootste gedeelte van de ooievaars vliegt overigens binnenkort naar het zonnige Afrika. De eerste vroege vogels zullen dan in februari, maart weer terugvliegen naar Nederland.

Tot dan hebben de inwoners van Den Ham even rust.