Meerdere gewonden bij ernstig ongeluk met camper en drie auto's op N50 bij Kampen

Op de N50 bij Kampen is vanavond een ernstig ongeluk gebeurd met een camper en drie auto's. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. De ravage is groot.

Wat er precies is gebeurd en wat de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is, is niet duidelijk. De weg ligt compleet bezaaid met brokstukken.

Van de camper is nauwelijks iets over. Mogelijk zit de bestuurder ervan nog vast in de overblijfselen van het voertuig. Twee van de drie auto's liggen op hun kant in de berm. De derde auto die betrokken was, staat op het midden van de weg.

'Blijf weg!'

De hulpdiensten zijn massaal gealarmeerd. Ook zijn twee traumahelikopters opgeroepen. Er is een GRIP-1-situatie afgekondigd, met name om de inzet van hulpdiensten goed te coördineren. De weg is in beide richtingen afgesloten.

De politie benadrukt mensen weg te blijven van de plek van het ongeval. "Agenten zijn nu al druk bezig om mensen weg te jagen, terwijl de slachtoffers die hulp harder nodig hebben", vertelt onze correspondent.