Matchwinner Kersten wil vaste waarde worden bij PEC: ''Dat moet ik zelf afdwingen"

Sam Kersten hoopt snel zijn eerste officiële treffer in het betaald voetbal te maken. De repetitie is hem in ieder geval goed afgegaan, want tegen Heracles Almelo zorgde de verdediger van PEC Zwolle voor de enige goal van de oefenwedstrijd. Een opsteker voor Kersten, die zich bij PEC in de basis wil knokken.

"Dat ik matchwinner ben geweest is heel lang geleden. Ik heb nog nooit gescoord in het betaald voetbal", zegt Kersen na afloop. "Dit telt natuurlijk ook niet, maar ik hoop snel mijn eerste te maken in de competitie."

Trakteren

De droogte van Kersten is een gespreksonderwerp in de kleedkamer van PEC. "Bram (Van Polen, red.) pest me er zo af en toe mee. Het moet er maar eens van komen, want ik ben wel een aantal keer dichtbij geweest. Bij deze beloof ik mijn ploeggenoten dat ik ga trakteren als het in de competitie lukt. Dat wil ik wel afspreken", vervolgt Kersten.

Voor PEC was het alweer de tweede zege van de voorbereiding. "We hebben geen slechte wedstrijd gespeeld. Het ziet er alweer beter uit dan vorige week. Hier kunnen we verder mee", aldus Kersten, die dit seizoen een vaste waarde wil worden in de provinciehoofdstad.

Vaste waarde

"Nu ben ik er vanaf het begin bij, dat was vorig jaar natuurlijk wel iets anders. Toen was ik nieuw. Nu heb ik een jaar kunnen wennen aan alles en moet het dan ook gaan gebeuren. Maar dat moet ik zelf afdwingen. We zullen zien of ik er 12 september tegen Feyenoord sta."