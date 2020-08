TON Almelo steunt onderzoek naar turnschandaal en laat coach Frank Louter stap terug doen

Topturnen Oost Nederland (TON) in Almelo steunt het onafhankelijk onderzoek van turnbond KNGU naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de gymsport. Ook stemt ze in met het verzoek van de turnbond om coach Frank Louter een stap terug te laten doen.

Dat laat TON weten in een persbericht. Meerdere turnsters, waaronder Joy Goedkoop uit Raalte, gaven aan dat ze fysiek en geestelijk zijn mishandeld door trainers. Naar aanleiding van die bekentenissen besloot de turnbond het topsportprogramma rond de Nederlandse turnsters per direct stop te zetten en stelde ze een onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.

Beschuldigingen

Ook coach Frank Louter van TON kreeg fikse beschuldigingen aan zijn broek. Hij zou zich vrijwel structureel schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. De bond verzocht daarom Louter, en drie andere coaches, terug te treden in het belang van het onderzoek. Ook zette de KNGU bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers op non-actief.

Omdat Louter niet in dienst is bij de bond, was het aan TON om haar coach in de wachtkamer te posteren. Daarmee heeft TON Almelo nu ingestemd: Louter traint voor de duur van het onderzoek niet met selectieturnsters, in dit geval twee. De turnbond heeft toegezegd te helpen bij het vinden en inzetten van een extra trainer.

Zo snel mogelijk

TON Almelo wil het liefst dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt gestart. "Bij voorkeur te beginnen bij het damesturnen zodat de huidige turnsters van TeamNL hun Olympisch programma zo spoedig mogelijk weer kunnen hervatten."

De KNGU gaf eerder aan dat de onderzoeksresultaten voor het einde van het jaar gepresenteerd kunnen worden.