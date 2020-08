Gemeente mag optreden tegen bruiloften bij Erve Beverborg in De Lutte

Het is terecht dat de gemeente optreedt tegen bruiloften, reünies en diners bij Erve Beverborg in De Lutte. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding.

Omwonenden verzochten de gemeente in het verleden om te handhaven, omdat er volgens hen sprake is van geluidsoverlast tijdens feestjes. En dat terwijl er helemaal geen feesten gegeven mogen worden.

Erve Beverborg staat in het bestemmingsplan aangeduid als ‘maatschappelijke voorziening’. Dat wil zeggen dat het in en rondom de accommodatie onder andere is toegestaan om huwelijken te voltrekken, excursies te organiseren en er mogen vergaderingen worden gehouden. Maar bruiloften, reünies en diners mogen er niet plaatsvinden. En dus legde de gemeente de exploitant een last onder dwangsom op van 2.500 euro per overtreding.

Geluidsbegrenzer niet genoeg

De exploitant was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Maar volgens de voorzieningenrechter is het terecht dat de gemeente optreedt.



Dat er na klachten een geluidsbegrenzer werd geïnstalleerd, betekent niet dat er geen overtredingen meer zouden zijn. Want hoewel de geluidsoverlast verleden tijd is, blijven de feesten in strijd met het bestemmingsplan.



Bestemmingsplan

Er zijn gesprekken geweest om het bestemmingsplan aan te passen, zodat het houden van bruiloftsfeesten en diners wel is toegestaan. Wanneer er concreet zicht is op een wijziging van het bestemmingsplan, hoeft de gemeente niet meer te handhaven. Maar zicht op een concrete wijziging is er nog niet, omdat er nog geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd waarin de feesten zijn opgenomen.