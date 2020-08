Kim Kötter in verwachting van derde kind: "Dit had niemand verwacht"

Kim Kötter is in verwachting van haar derde kind. De Twentse oud-Miss Nederland maakte in een video op haar eigen Youtubekanaal aan haar ouders en kinderen bekend weer zwanger te zijn. Ze laat weten dat de zwangerschap onverwacht, maar zeer gewenst is.

Op haar Youtubekanaal uploadt Kötter één keer per week een video over haar leven. Het programma heet 'Lekker veel hooi op de vork' en in de video's geeft ze een inkijkje in het reilen en zeilen van haar gezin. In een speciale uitzending vertelt ze de blijde boodschap. Bekijk het hieronder:

In de video vertellen Kötter en haar man, zanger Jaap Reesema, aan hun kinderen en hun ouders dat ze een derde kindje verwachten. De moeder van Kötter kan het nieuws amper geloven. "Wat bedoel je?" vraagt ze als Kötter haar ouders een cake met opschrift overhandigt. 'Per ongeluk', biecht het model op. Haar moeder vliegt haar daarna om de hals.

De kinderen krijgen het nieuws via een kaartje dat Kötter aan ze heeft geschreven. Ze zitten, samen met de andere jonge telgen van de familie, op een bankje als ze horen dat ze een broertje of zusje krijgen.

Kötter vertelt in de video dat ze moe en misselijk is. Wel is ze blij dat ze het nieuws nu met de buitenwereld heeft gedeeld omdat ze nu eindelijk haar buik kan laten zien, daarna toont ze die met trots. Op 14 februari, Valentijnsdag, is ze uitgerekend.