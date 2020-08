Horeca-ondernemers in Kampen kritisch op registratieplicht van gasten

Honderden ingevulde briefjes heeft horeca-ondernemer Yilmaz Iyi van Grand-café Efes al in een mapje verzameld. "Aan het einde van de week heb ik duizenden ingevulde briefjes, maar of mensen dan traceerbaar zijn als er een coronabesmetting plaatsvindt?"



Iyi is kritisch over de registratieplicht. "Het is druk op het terras en dit is toch weer een extra taak voor het personeel. Daarnaast is het vandaag maandag, en is iedereen nuchter. Dan willen mensen nog wel meewerken, maar hoe is dat op vrijdagavond laat?"

'Geen tijd'

Ook café-eigenaar Rik Vinke is kritisch. "Hoe weet ik dat mensen niet een valse naam en telefoonnummer opgeven? Ik heb helemaal geen tijd om dat te controleren."

Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland zijn de aangescherpte registratieregels werkbaar, maar daar denken de twee horeca-ondernemers in Kampen toch echt anders over. "Sommige klanten komen hier dagelijks, die willen echt niet elke dag opnieuw hun naam en telefoonnummer afgeven", aldus Vinke van café Eigenwijs.

Nog leuk om een terras te bezoeken?

"Mensen moeten eerst zich al ontsmetten, dan moeten ze anderhalve meter van elkaar afzitten en dan moeten ze nu ook nog hun gegevens afgeven. Hoe leuk is het nog om een restaurant of terras te bezoeken?" vraagt Iyi zich ook af. De ondernemer wil graag weten hoe er straks omgegaan wordt met alle gegevens op de ingevulde briefjes.

