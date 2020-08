't Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem vaart weer; drukte blijft nog uit

't Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem is weer in gebruik. De populaire veerpont waarmee voetgangers en fietsers de IJssel kunnen oversteken was vanwege de coronamaatregelen uit de vaart. Aan boord zijn de regels aangescherpt, waardoor er weer gevaren kan worden.

De openstelling van 't Kleine Veer is volgens de gemeente Zwolle een proef. Er wordt de komende maanden gekeken of het wat de coronamaatregelen betreft veilig genoeg is voor voetgangers, fietsers en de schipper.

Maatregelen

Er mogen maximaal vier tot zes personen per tocht naar de overkant varen. Dat hangt ervan af of er meerdere mensen uit één gezin meevaren. Op het deck is een looproute aangegeven en betalen kan uitsluitend per pin. De weg naar de boot moet vrij blijven. Passagiers worden verzocht om in het gras langs de weg te wachten.

Het loopt nog niet storm. Die fietsers en voetgangers die er vandaag wel gebruik van maakten, waren vooral dagjesmensen die bij toeval langs het veer kwamen. Ook trok het belangstellenden die al wel van de heropening wisten en nieuwsgierig waren geworden. De maatregelen die nu gelden, zijn volgens de passagiers wel goed te doen.

Maatregelen

Dat kan veranderen wanneer het druk wordt. Per uur kunnen maximaal 15 tot 20 personen de oversteek maken. Dat betekent dat mensen langer moeten wachten. In dat geval is het voor de fietsers beter om te rijden en via de Hanzeboog de oversteek van de IJssel te maken. Als het te druk wordt en de schipper merkt dat mensen zich niet aan de corona-maatregelen houden, kan hij 't Kleine Veer stilleggen.

Proef

Het lijkt erop dat één van de maatregelen definitief blijft. En dat is het betalen met de pin. Voorgaande seizoenen kon ook nog contant worden betaald. Maar de grote portemonnee die de schipper bij zich droeg komt waarschijnlijk niet weer terug.