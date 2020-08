Provinciehuis in Zwolle in het rood bij actie evenementenbranche: "Er dreigt een bloedbad"

Provinciehuis in Zwolle in rood licht (Foto: eigen foto rtvoost)

Voor de evenementensector is het vijf voor twaalf. Dat bij de branche het water aan de lippen staat, lieten ze vanavond zien door in heel Nederland gebouwen in rood licht te zetten. Zo ook het provinciehuis in Zwolle. Om precies 23.55 gaat het licht uit: "Het is voor ons vijf voor twaalf. Gebeurt er niets, dan gaat bij veel bedrijven letterlijk de stekker eruit."

De branche heeft het moeilijk, omdat er al bijna vijf maanden nagenoeg geen evenementen worden gehouden vanwege het coronavirus. Dat betekent geen omzet, maar wel kosten. "Als er niets gebeurt, dreigt er een bloedbad in de branche", zegt Wim ten Hove. Hij runt het bureau PBN-Music & Events. Samen met zijn collega Akim Bwefar van Bwefar Rental organiseert hij de actie in Zwolle.

14 medewerkers ontslagen

Bwefar heeft zijn veertien personeelsleden per 1 september moeten ontslaan. "Er gaat zo veel ervaring verloren in de branche, het is maar de vraag of al deze mensen op den duur ook terugkeren." Hij wijst erop dat het vaak technisch goed geschoolde mensen betreft die breed inzetbaar zijn. "Als ze elders werk kunnen krijgen, bestaat de kans dat ze verloren raken voor de toekomst, en dat is een aderlating voor de branche."

Eén van de werknemers uit de evenementensector die op zoek moest naar ander werk, is Martin Tommassen. Hij zorgde onder meer op de Zwarte Cross voor het aanleggen van elektra en voor de brandstof van de voertuigen op het terrein. Het laatste half jaar pakte hij alles aan wat maar geld opleverde: werk bij een tuincentrum, het installeren van zonnepanelen en andere technische klussen. Of hij ooit weer terugkeert in de branche? Hij twijfelt.

Gezonde bedrijven

PBN, wat staat voor Pop Boekings Nieuws, verlicht het provinciehuis in Zwolle. Ten Hove: "We zijn over het algemeen allemaal nog gezonde bedrijven. Maar als je al sinds maart stil ligt, dan wordt het wel heel lastig om door te zetten. Er werken meer dan honderdduizend mensen in deze branche en dan wordt het een bloedbad als het zo doorgaat. Dus er komen nog heel veel problemen aan als die anderhalve-meter-samenleving doorgaat."

Publieksvriendelijke actie

De landelijke actie is een initiatief van de VTTE, de Vereniging Technische Toeleveranciers Evenementen. Veel evenementenbureaus en aanverwante bedrijven hebben zich bij het initiatief aangesloten en hebben ook hun eigen gebouwen in rood ligt gezet. Er is bewust gekozen voor een publieksvriendelijke actie.

Om 'vijf voor twaalf' gaat de stekker er weer uit. "Letterlijk, om te laten zien dat de branche op zwart gaat als er niet iets gebeurt", zegt Ten Hove. Naast het provinciehuis werden er ook gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen in onder meer Kampen en Goor rood aangelicht.

Booking.com

"We doen altijd ons werk zonder te zeuren, maar het wordt tijd dat we even op de voorgrond treden. Niet alleen bij Booking.com gaan er veel banen verloren, ook bij ons."

De insteek van de actie is om de steunpakketten voor de sector verlengd te krijgen tot de branche weer volledig draait zonder anderhalve meter-maatregelen. Op dit moment loopt het steunpakket van de overheid tot oktober.

Stiftfestival

Gedeputeerde Eddy van Hijum was een van de sprekers op de kleinschalige manifestatie bij het provinciehuis, die het karakter had van een reünie. Van Hijum was vol lof over de sector, die juist in een evenementenprovincie als Overijssel er goed opstaat.

Hij ziet vooral mogelijkheden voor kleine evenementen die gebruik maken van digitale technieken. Daarbij noemde hij het Stiftfestival als succesvol voorbeeld.

Miljardenindustrie

De VTTE vertegenwoordigt vooral de mensen achter de coulissen. Het gaat hierbij om poppodia, bedrijven die licht en geluid verzorgen, podiumbouwers, organisatoren van festivals en andere toeleveranciers in de evenementenindustrie. Een miljardenindustrie die niet alleen actief is in de theaterwereld, maar ook op het gebied van sport.