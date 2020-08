Beken en sloten in Landgoederen Oldenzaal worden verhoogd

"We hopen dat hierdoor het water er minder hard door dendert en daardoor bijzondere planten en dieren meer kans maken." Keesjan Douw is ecoloog en als omgevingsmanager van de provincie actief in dit project. "Maar ook willen we dat de beek buiten haar oevers treedt, zodat het water beter in het gebied wordt vastgehouden."

Natura 2000

Het gebied is onderdeel van het Europese natuurnetwerk, Natura 2000. In deze gebieden wordt de natuur beschermd, waardoor bijzondere planten en dieren hun eigen habitat behouden en biodiversiteit wordt beschermd. In 2013 zijn de Landgoederen Oldenzaal aangewezen als Natura 2000-gebied.



Allemaal voor de bescherming van het bijzondere landschap. Dieren zoals de kamsalamander en de rivierdonderpad krijgen hierdoor meer ruimte. "We gaan werken met mini-kranen en mini-dumpers, om het gebied zo min mogelijk te beschadigen."

Boeren

Dit heeft ook gevolgen voor agrariërs in het gebied. Door deze vernatting kunnen zij in het vroege voorjaar het land niet bewerken. "Dat hebben we gecompenseerd door andere stukken land aan te bieden."

In januari heeft RTV Oost een verhaal over boer Hunder gemaakt, die zijn melkveebedrijf verhuisde naar Vinkenbuurt.