Na bijna een half jaar zien supporters van FC Twente weer een duel in De Grolsch Veste

Een beperkt aantal supporters was voor het eerst weer welkom bij een wedstrijd in De Grolsch Veste. (Foto: RTV Oost)

Het mocht weer, voor het eerst sinds 29 februari van dit jaar: een wedstrijd van FC Twente zien in De Grolsch Veste. Destijds verloor FC Twente van SC Heerenveen, gisteren was Fortuna Sittard de tegenstander in een oefenwedstrijd. FC Twente won met 2-1. Dat was mooi meegenomen, maar voor supporters was het vooral fijn om weer gewoon eens in het stadion te kunnen zitten en een wedstrijd te kunnen zien.

Nou ja, gewoon? In coronatijden is niks meer gewoon. Dat bleek bijvoorbeeld toen er niet zoals gepland om kwart voor zeven afgetrapt werd. Fortuna Sittard wilde pas het hotel verlaten op het moment dat duidelijk was dat álle spelers van FC Twente negatief getest waren. En dus begon het duel tien minuten later dan gepland.

Coronamaatregelen

Niet normaal waren natuurlijk ook de 27.000 lege stoeltjes in het stadion op het moment dat er wel afgetrapt mocht worden. Normaal is ook een duel met Fortuna Sittard in Enschede goed voor meer dan 20.000 man publiek. Gisteravond mochten er vanwege coronamaatregelen 8.000 supporters in het stadion. Er zaten er uiteindelijk zo'n 3.000.

Die moesten voor ze naar binnen gingen allemaal een gezondheidsverklaring afleggen en direct met desinfecterende gel de handen reinigen. De entree van de supporters verliep vlekkeloos. Er was ruimte genoeg, veel vakken werden nauwelijks gevuld of bleven zelfs leeg.

Er was dus veel anders dan anders, gisteren. Maar het gevoel in de buik tijdens de autorit naar het stadion was als vanouds, het bestijgen van de vele trappen richting de tweede ring van De Grolsch Veste voelde direct weer vertrouwd. En natuurlijk gingen de broodjes beenham en de halve liters bier mee de tribunes op.

Betere plaatsen

Een blik in de ogen van de supporters leerde dat ze er vooral veel zin in hadden. Lekker negentig minuten voetbal kijken. Een echtpaar was alleen niet helemaal tevreden met de plek op de tribune; hoog links achter, met maar weinig zicht op het veld. "Op mijn seizoenkaart heb ik betere plaatsen", lachte de man die daarna aangaf dat het ook allemaal weinig uitmaakte op een avond als gisteren. Er zijn, dat telde.

Vlak voor het fluitsignaal van de scheidsrechter kwamen een vader en zoon in beweging. Ze schoven een vak naar rechts op. Niet zo gek: er zat helemaal niemand en het zicht op het veld was er beter. Ook het echtpaar staat op en zoekt een betere plek, op genoeg afstand van andere supporters. Ook een vader en dochter verkassen nog even snel zonder de coronaregels te schenden.

Matige eerste helft

De eerste helft weten de meeste supporters zich heel netjes aan de regels te houden. Niet zo moeilijk, want FC Twente speelt een hele matige eerste helft. Veel reden tot juichen is er dan ook niet. Alleen een enorme misser van de nieuwe spits Jeremejeff leidt tot wat ophef op de tribunes.

FC Twente gaat in de tweede helft met een geheel nieuw elftal fris en agressief van start. Dat resulteert al na een paar minuten in een 1-0 voorsprong. Dan blijkt dat het heel moeilijk is om de coronaregels te respecteren. Het doelpunt van Aburjanja wordt met gejuich begroet. Ook de 2-0 van jongeling Rots, kort daarna, krijgt de supporters op de banken. Logisch, na bijna een half jaar geen voetbal is je inhouden op zo'n moment erg lastig.

Klappen als alternatief

Maar al met al komt er niet veel verbaal kabaal van de tribunes. Melodieus klappen is het alternatief voor de clubliederen die normaal van de tribunes klinken. En het overgrote deel van de supporters blijft netjes op de plek zitten. Voor bier hoeven ze ook niet van de tribune af. Personeel van de catering loopt rond met 'rugzakken' waar bier uit geschonken wordt. Betalen kan per pin.

Uiteindelijk wint FC Twente, aan de hand van enkele jonge talenten, het oefenduel met Fortuna Sittard met 2-1. Supporters zijn enthousiast over de tweede helft en geven de spelers na afloop een open doekje. De jonge spelers laten het applaus en de toejuichingen over zich heen komen. Maar waar dit ritueel normaal minutenlang kan duren is het gisteravond ook zo weer klaar.

Eerste testcase

FC Twente kijkt met een goed gevoel terug op de eerste oefenwedstrijd voor publiek in De Grolsch Veste. Woordvoerder Richard Peters geeft aan dat de club tevreden is over het verloop van de eerste testcase. "Er is veel goed gegaan en natuurlijk gaan er ook dingen minder goed", aldus Peters. "De gemeente, de politie en de GGD waren ook in het stadion. Met hen gaan we evalueren."

De lessen uit die evaluatie zullen worden gebruikt op zondag 22 augustus. Dan speelt FC Twente het volgende thuisduel in de oefencampagne tegen Go Ahead Eagles. "Dan hopen we ook weer meer supporters te ontvangen", aldus Peters. Want net als gisteren mogen er dan 8.000 supporters naar binnen.