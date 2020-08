Eigenaar in opspraak geraakte sportschool ernstig gewond bij curieus ongeval

De man, die zondagavond laat in het buitengebied van Deurningen ernstig gewond raakte bij een ongeval waarbij een traumaheli moest worden ingezet , blijkt Ronald B. Het slachtoffer was betrokken bij een curieus incident. De man was namelijk in het donker gras aan het maaien toen hij door onbekende oorzaak met zijn zitmaaier van een talud stortte. De Deurninger, eigenaar van de failliete sportschool Olympic Gym, kwam in het verleden meermalen op negatieve wijze in het nieuws. De sportschool werd onder meer gelinkt aan de spraakmakende aanslag op curator Philippe Schol.

Onduidelijk is nog hoe ernstig Ronald B. er aan toe is. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

Witwassen via sportscholen

Ronald B. was oprichter en mede-eigenaar van sportschool Olympic Gym in Hengelo, die in 2018 op de fles ging. Curator Philippe Schol, die het faillissement onderzocht, uitte destijds forse kritiek.





De curator vermoedde dat Olympic Gym gebruikt werd om opbrengsten uit de wietteelt wit te wassen. Hij stelde B. daarop persoonlijk aansprakelijk.



Ronald B. was eerder al, in het voorjaar van 2017, gearresteerd omdat er bij zijn woonboerderij een hennepkwekerij was ontdekt. Het ging volgens de politie om een zeer professioneel opgezette wietplantage. De politie vermoedde dat hij de drugswinsten wit waste via zijn sportscholen, die daarop eveneens werden doorzocht.



Sporttoestellen gestolen

De door de curator vastgestelde schade door het faillissement van de sportscholen was intussen opgelopen naar een kleine 2,5 miljoen euro, onder meer omdat alle sporttoestellen gestolen bleken te zijn.

Sportschool Losser beschoten

Olympic Gym had meerdere vestigingen in de regio, waaronder een filiaal in Losser. Dat kwam in oktober vorig jaar in het nieuws nadat het door onbekenden werd beschoten.

Aanslag curator

Ook werd Olympic Gym rechtstreeks gelinkt aan de aanslag op curator Schol, die in november 2019 bij zijn woning in de Duitse grensplaats werd neergeschoten toen hij zijn hond uitliet. Meteen al na de liquidatiepoging dook de naam van de sportschool op. Met name omdat Schol bij de afwikkeling van dit faillissement werd beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn persoon.



Het rechercheteam dat de aanslag onderzoekt, verspreidde in mei dit jaar via het tv-programma Opsporing Verzocht beveiligingsbeelden van twee mannen die mogelijk betrokken zouden zijn bij de aanslag op de curator. Die beelden kwamen van beveiligingscamera's in de sportschool in Losser, die onder een andere naam was voortgezet, maar intussen ook failliet is.





De aanslag op de curator, die destijds vrij kort volgde op de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum, is nog altijd niet opgelost.



In donker grasmaaien

Ronald B. zou zondagavond laat met zijn zitmaaier in het donker gras hebben gemaaid in de buurt van zijn woning aan de Oude Postweg. Mogelijk omdat het op dat tijdstip wat koeler was, zo vermoeden omwonenden.

Daarbij zou B. door onbekende oorzaak van een talud zijn gevallen, waarbij hij vermoedelijk onder de zitmaaier belandde. Zijn verwondingen waren dusdanig dat er een traumahelikopter werd ingezet.

Het slachtoffer was volgens omstanders aanspreekbaar toe hij in de ambulance werd geschoven. Vervolgens werd hij in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Onduidelijk is hoe hij er nu aan toe is. Maandagmiddag lag hij nog in het ziekenhuis.

"Dit is een incident, waarover we in verband met de privacy verder geen mededelingen doen", zo laat een politiewoordvoerster weten.