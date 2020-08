Onzekere tijden voor Vriezenveense nertsenhouder Wim: wordt zijn bedrijf geruimd?

Het is vandaag 15 augustus, precies op de helft van de maand. En dat is exact het moment dat er geen enkele nerts in Nederland met het coronavirus besmet mag zijn. Is dat wel het geval? Dan adviseert het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z) het kabinet om alle nertsenfokkerijen in het land te ruimen. Een spannende tijd voor de familie Meijer die een nertsenfarm in Vriezenveen heeft.

Wim Meijer begon de fokkerij begin jaren tachtig. Zorgvuldig bouwde hij het op. Na een eventuele ruiming houdt de familie Meijer alleen nog maar lege hokken over. Geen enkele nerts blijft over om weer mee op te bouwen. Betekent dat een vervroegd einde voor de Nederlandse nertsensector, met de wetenschap dat per 1 januari 2024 de nertsenfokkerijen in Nederland verboden zijn?

"Nou, normaal is dat voor ons niet het einde", vertelt Wim. Hij runt de farm in Vriezenveen samen met zijn zoons Rik en Tim. "Maar als er geruimd wordt, halen we ons kwaliteitsniveau nooit meer. Het is gewoon een ontzettend spannende tijd. Elk moment kan er wat gebeuren."

Passage uit de adviesbrief van OMT-Z aan de Tweede Kamer (20 juli 2020) 'Het OMT-Z adviseert om de reeds bestaande maatregelen verder aan te scherpen ten aanzien van personen die contact hebben met dieren met uitvoerige en zorgvuldige triage van medewerkers, nauwgezet testen bij alle medewerkers met klachten en eventueel testen bij medewerkers zonder klachten, vaste teams op bedrijven en goede registratie van de personen die beroepsmatig met de nertsen

in aanraking komen, geen uitwisseling van medewerkers tussen bedrijven, en aandacht voor compliance van de ingestelde maatregelen.'

Deze hele tijd is ongelooflijk spannend nertsenfokker Wim

Strakke maatregelen

Om te voorkomen dat het coronavirus zich op de farm verspreidt, houden de Meijers zich naar eigen zeggen strikt aan de maatregelen. "Ja, natuurlijk. Geen enkele nertsenhouder wil dat zijn bedrijf geruimd wordt. Dus we verzorgen ze nu extra goed en houden ze nog scherper in de gaten."

Dus worden er regelmatig coronatesten op zijn bedrijf uitgevoerd. Met zwetende handen wacht Wim de uitslagen af. "Dat is erg spannend. Steeds weer. Deze hele tijd is ongelooflijk spannend."

Andere werkwijze

Het fokken, zoals ze in Vriezenveen doen, kost veel tijd. Het proces wordt steeds een beetje bijgeschaafd om een zo goed mogelijk dier te krijgen. De focus ligt dan vooral op de vacht, waar de hele business om draait. "We zijn altijd bezig om de beste nertsen te selecteren om zo een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Als we opnieuw moeten beginnen, gaan we die kwaliteit die we nu hebben in de resterende drie jaar niet meer halen. Dan moeten we gewoon voor aantallen gaan", legt Wim uit.

Ik vind dat Nederland het vrij rigoureus aanpakt nertsenfokker Wim

Het preventief ruimen heeft als doel om de pandemie in te dammen. "Het zal voor de volksgezondheid wel nodig zijn. In andere landen worden nertsen niet allemaal geruimd, volgens mij. Dus ik vind dat Nederland het vrij rigoureus aanpakt."

Pelzen voor de export NOS dook onlangs in de cijfers van de Nederlandse nertsensector. Daaruit bleek dat de meeste nertsenpelzen naar het buitenland gaan. In 2019 ging het om bijna 2,5 miljoen gelooide en ongelooide pelzen. Bijna driekwart daarvan ging naar Finland en Denemarken. Laatstgenoemde land is een spil in de internationale bonthandel. De uitvoer van nertsenpelzen leverde in 2019 ruim 61 miljoen euro op. Vijf jaar geleden was de opbrengst nog een stuk hoger: toen brachten ze ruim 154 miljoen euro op.

Omliggende gebieden ruimen

Als Wim naar een alternatieve aanpak wordt gevraagd, denkt hij diep na. "Ik ben natuurlijk geen specialist wat betreft het coronavirus", begint hij. "Maar waarom moet straks ons bedrijf worden geruimd als er een besmetting in Noord-Brabant is? Belgische bedrijven aan de Nederlandse grens zijn dichterbij en die hoeven niet geruimd te worden..."

"Ruim dan bedrijven die in een bepaalde straal rond de besmetting zitten, zoals tijdens de MKZ-crisis werd gedaan. Heel Nederland ruimen vind ik heel erg overdreven."