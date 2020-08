Hondje dat werd vermist na ernstig ongeluk op N50 bij Kampen gevonden

Het hondje dat sinds gisteravond werd vermist na een ernstig ongeval op de N50 is weer gevonden. Na een zoekactie met de familie werd het 1-jarige dier aangetroffen in een achtertuin van een woning in Kampen.

Het hondje zat in een camper die, samen met drie auto's, betrokken was bij een ongeluk op de weg nadat een van de voertuigen op de verkeerde weghelft was beland. Er raakten in totaal zeven personen gewond, maar zij zijn allemaal buiten levensgevaar.

Jonge hond zoek

In de camper zaten in totaal vier honden ten tijde van het ongeluk. Drie werden er opgevangen, maar één jonge hond was nog zoek. "Die is waarschijnlijk zo geschrokken dat die de benen heeft genomen", zei woordvoerder Jan Wittenberg van Veiligheidsregio IJsselland erover.

In eerste instantie zou het gaan om een zwarte puppy, maar het bleek een bruin-wit Kooikerhondje te zijn die spoorloos was. De familie ging vandaag nog eens op zoek naar het hondje dat luistert naar de Vidda. Zij vonden haar in een achtertuin vlak bij de sportvelden in Kampen.

De familie laat weten in een bericht aan Kampenonline: "Deze mensen hebben Vidda gelukkig laten liggen, waardoor ze niet verder op de de vlucht is geslagen. Fijn en precies het juiste gedaan."