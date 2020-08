Konijnen hebben het zwaar tijdens deze hittegolf: hier wat tips om ze af te koelen

"Het grote probleem bij konijnen is de warmteafgifte", legt Peter Oude Groothuis uit. De Hengeloër is konijnenfokker, keurmeester en bovenal liefhebber. "Ze kunnen alleen warmte kwijt over de oorschelpen. Dat is maar een heel klein oppervlak."

Shocksituatie

Dat gaat volgens Oude Groothuis tot op een bepaald moment goed. Maar na een tijdje kan het konijn de warmte niet meer kwijt. "Als je dan de oren voelt, zijn die gloeiend heet. Het konijn gaat dan languit liggen, onregelmatig ademen en begint wat apathisch gedrag te vertonen." Uiteindelijk kan het konijn in een shocksituatie terecht komen. "Er zijn veel dieren die dat niet meer overleven", vertelt hij.

Heel veel mensen staan daar volgens de konijnenkenner niet bij stil. "Wilde konijnen duiken met een graad of 22 het hol in en die zie je de hele dag niet meer terug, want daar is het lekker koel. Maar onze konijnen in de hokken kunnen dat niet."

Tips

Toch zijn er manieren om je konijn af te koelen. Staat het hok buiten in de tuin? Zet hem dan tijdelijk binnen of op een koele plek. Lukt dat niet? Dan zijn er nog drie afkoelmethodes:

Een tegel regelmatig nat maken en in het hok leggen. "Die wordt koud en daar kan het konijn tegenaan liggen." Een wit, nat laken over het hok hangen. "Warmte wordt tegengehouden door wit en het vocht helpt mee af koelen." Let op: niet voor het hok hangen, want dan vindt er geen ventilatie plaats. Een bevroren fles in het hok. "Die moet je twee derde vullen met water en in de vriezer leggen. De volgende ochtend wikkel je die in een handdoek en dan leg je hem in de hoek van het hok. Dan kan een konijn zelf bepalen hoeveel verkoeling 'ie wil."

Kortom: "Zorg er dus voor dat je konijn het niet te warm krijgt, want dan krijgt 'ie ook geen problemen met de afgifte van die warmte", aldus Oude Groothuis.

Hygiëne

Maar niet alleen de hitte kan een konijn fataal worden, ook hygiëne is ontzettend belangrijk. "Een konijn ruikt, ook al houd je het nog zo goed schoon. De lucht van urine en mest wordt door de warmte versterkt en daar komen veel vliegen op af." Die vliegen leggen vervolgens eitjes in de huid of in de ontlasting van het konijn.

"Die eitjes worden maden", gaat Oude Groothuis verder. "Een konijn eet een deel van z'n eigen ontlasting. Op die manier krijgen ze ook de maden binnen." Met alle gevolgen van dien.

Daarom een laatste advies van de 60-jarige Hengeloër. "Gebruik je gezonde verstand. Kijk naar wat je zelf het plezierigst vindt tijdens deze hitte en probeer dat voor je dieren ook te realiseren. Ik denk dat dat heel belangrijk is."