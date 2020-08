Thuiswerken in de hitte, hoe gaat dat?

Je eigen tijd indelen, koffie zetten die jij lekker vindt, en geen slap geouwehoer bij de koffie-automaat. Het thuiswerken heeft zo zijn voordelen. Maar hoe vergaat het de thuiswerker bij deze tropische temperaturen? In het appartementencomplex Het Riethuys in Almelo werken heel wat mensen sinds corona vanuit huis. Het blijkt met deze hittegolf afzien.

Jan-Willem Brouwer woont sinds januari in Het Riethuys en heeft het er naar de zin. De softwareontwikkelaar voor Topicus heeft een prima werkplek ingericht, met een verstelbaar bureau en een luxe bureaustoel. De secundaire voorwaarden om er eens goed voor te gaan zitten, zijn er dus. Maar die hitte... de hoogst gemeten binnentemperatuur van maandag is 34,5 graden.

Kluts kwijt

"Het is moeilijk om de focus te blijven houden", zegt hij. "Je moet gewoon scherp blijven voor dit werk, En met deze temperaturen is het gewoon moeilijk om strak na te blijven denken waar je mee bezig bent. Ik ben gewoon af en toe de kluts kwijt."

Op zich geeft hij het nog goed voor elkaar: een mobiele airco haalt warmte weg en blaast koelte naar hem toe. "Het wordt er geen graad koeler door, maar het voelt beter aan. Maar ik kan hem niet altijd aan hebben, want ik moet via de headset overleggen met mijn collega's en die hebben dan last van het gebrom."

Binnen warmer dan buiten

Twee deuren verderop werkt Remco Aalderink. Hij is programmeur en maakt muziek en heeft veel extra elektronica aan het werk. Zijn thermostaat geeft aan dat het binnen 32 graden is. Buiten is het 'slechts' 30 graden. "Ik lucht 's avonds, dat is het enige", zegt hij. "Alleen oppassen dat de kat niet wegloopt". Gelukkig voor hem werkt hij maar twee dagen in de week thuis. Zijn werkgever gaat binnenkort verhuizen naar een ultramodern pand mét airco. Aalderink kan niet wachten.

Warmte trekt in huis

Aan de achterkant van het complex woont verpleegkundige Jessica Dekkers. "Na een late dienst kan ik amper slapen, zo warm is het hier. En als ik daarna een vroege dienst heb, is het niet te doen." Hoewel haar appartement op het noorden is en de zon nog niet binnen schijnt, is het er rond het middaguur al 28 graden. "De warmte gaat het huis niet meer uit", zegt ze. "Ik heb wel zonwerende rolgordijnen aan de binnenkant, maar dat helpt niets." Omdat haar voordeur ongunstig ligt, biedt doorluchten geen oplossing. Ze houdt dagelijks de temperatuur bij.

Screens weggehaald

De appartementen van Brouwer en Aalderink liggen pal aan de zuidzijde van het monumentale pand, dat decennia in gebruik was als school. De huizen hebben hoge plafonds en dito ramen. Vroeger zat er buitenzonwering aan de muren, maar bij de verbouwing tot appartementen is die weggehaald. De gaten en de bedrading zitten er nog wel.

Brouwer: "Ze wilden het de leerlingen niet aan doen om uren achtereen in de brandende zon te zitten, maar als je hier woont en werkt, kan dat dus wel". Want de eigenaar van de appartementen, Woningstichting Beter Wonen vindt dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de zonwering. "Maar je hebt een hoogwerker nodig om het aan te brengen en de ramen zijn wel drieëneenhalve meter hoog", stelt Brouwer. De kosten zouden al snel boven de vierduizend euro uitkomen. De totale investering voor de Woningstichting zou voor 34 woningen ruim een ton bedragen.

Oud laken en Ducttape

Om de meeste hitte buiten de deur te houden, is Brouwer met Ducttape en een oud laken in de weer. "Toch jammer. Dan woon je in een monumentaal pand en dan is dit nodig".