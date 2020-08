Jonkies leiden FC Twente naar oefenzege op Fortuna Sittard

Opvallend genoeg wist FC Twente pas na rust het verschil te maken, toen allerlei jeugdige talenten het veld inkwamen. Bij de tweede goal bijvoorbeeld wist de 19-jarige Thijs van Leeuwen de bal te ontfutselen van Fortuna-verdediger Clint Essers. De vleugelaanvaller gaf vervolgens een goede voorzet, die werd verlengd door Ramiz Zerrouki en bij de tweede paal werd binnengetikt door de eveneens 19-jarige spits Daan Rots. Eerder had Giorgi Aburjania de score al geopend voor de ploeg van trainer Ron Jans.



Het aanwezige publiek (er waren ruim 3000 toeschouwers in De Grolsch Veste) kon het jeugdige enthousiasme wel waarderen en trakteerde de talenten na rust geregeld op applaus.

Minder te genieten

In de eerste helft viel er minder te genieten voor de fans van FC Twente. Het eerste elftal had veel moeite met Fortuna, dat in het openingsweekend van de eredivisie ook de tegenstander is in Enschede. Wout Brama kreeg wel een aardige schietkans op aangeven van Vaclav Cerny, maar kreeg de bal niet tussen de palen. En een voorzet van linksback Gijs Smal werd door Fortuna-goalie Alexei Koselev tegen het aluminium aangetitkt.

Maar de grootste mogelijkheden voor rust waren voor de bezoekers. Rasmus Karjalainen kon profiteren van balverlies van Cerny, maar stuitte op doelman Joel Drommel. De goalie moest ook aan de bak bij een schot van Tesfaldet Tekie en had geluk dat een treffer van Bassala Sambou werd afgekeurd, omdat scheidsrechter Jochem Kamphuis als één van de weinigen een overtreding van de Limburgse aanvaller had gezien.

In het slotkwartier van de wedstrijd scoorde Martin Angha alsnog voor Fortuna; met een goed geplaatst schot in de kruising bepaalde hij de eindstand op 2-1.

Feyenoord

Zondag is de volgende oefenwedstrijd van FC Twente. In De Kuip is Feyenoord dan de sparringspartner.