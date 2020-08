Daan Rots (19) trefzeker voor FC Twente: "Een jongensdroom"

Rots kwam na rust in actie in een gretig ogende ploeg. En dat was nogal een contrast met de eerste helft, waarin de basisploeg niet wist te imponeren. "We hadden afgesproken om veel energie in de wedstrijd te gooien, vanuit de omschakeling goed voetbal te laten zien en er een leuke wedstrijd van te maken", aldus Rots. "En dat hebben we wel laten zien."

Meerdere posities

De aanvaller begon als puntspeler, verhuisde tijdens de wedstrijd naar de rechterflank, maar kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. Zijn échte positie? "Het is er een beetje tussenin", geeft de tiener aan. "Ik ben in de academie vaak spits geweest, maar heb de laatste jaren ook veel vanaf rechts gespeeld. En als je dan naar binnentrekt, kom je ook op tien te spelen. Ik ben niet per se een heel sterke spits, maar meer een slimme voetballer. Dus voor mij is het ideaal dat ik op meerdere posities uit de voeten kan."

Naamsbekendheid

Rots heeft maandagavond in ieder geval aan zijn naamsbekendheid gewerkt. En dat was nodig ook, want in het stadion werd per abuis omgeroepen dat niet Rots, maar Caspian Dennen de treffer had gemaakt. "In principe ben ik nu nog een onbekende. Maar het verschil tussen Caspian Dennen en Daan Rots is natuurlijk wel heel groot", lacht Rots. "Maar ik denk dat het nog wel goedkomt met mij."