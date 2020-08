Waanders Staphorst maakt plaats voor 96 appartementen

Het bedrijf wordt in de volksmond ook wel De Poort naar het Noorden genoemd. Jan Mulder van Jan Mulder Vastgoed uit Punthorst is de koper. Hij wil op deze plek 96 appartementen realiseren en een grand-café. Het pand van Waanders gaat tegen de vlakte.





Eigenaar van Waanders, Zwollenaar Henk Breukelaar en Jan Mulder bevestigen de koop. Die is rond, maar de termijn van oplevering is waarschijnlijk een jaar of drie. Dat kan korter of wat langer; dat hangt af van de snelheid waarbij de procedures die horen bij dit omvangrijke plan doorlopen kunnen worden bij de gemeente Staphorst.

Waanders maakt plaats voor appartementen (Foto: Eelco Kuiken)

Waanders blijft open

Totdat dit allemaal rond is, blijft Waanders gewoon open voor restaurantbezoekers en hotelgasten en blijft Henk Breukelaar aan het werk in zijn eigen bedrijf, zo is afgesproken. Op deze manier kan Mulder in alle rust werken aan plannen en procedures en is Breukelaar zeker van de verkoop.





Het plan behelst de bouw van een bij de omgeving passend complex met maar liefst 96 koopappartementen, waarbij ook een weg wordt omgelegd.



Een hotel op deze plek verdwijnt, wel blijft de horecafunctie behouden. Mulder wil een grand-café bouwen aan de kant van de Gemeenteweg. Het is de bedoeling dat op de gevel de naam 'Waanders' prijkt, als ode aan het verleden. "Ik ben van plan dit horecabedrijf kant en klaar op te leveren en op zoek te gaan naar goede exploitanten."



Verkoop

Henk Breukelaar zette in juni vorig jaar hotel-restaurant Waanders te koop voor 2,2 miljoen euro. De Zwollenaar die over de hele wereld in vele hotels werkzaam was, nam de inventaris van het bedrijf in 2011 over. Waanders was toen failliet en de laatste telg van de familie, Hendrik Waanders, was een jaar eerder vertrokken.

Drie jaar later kocht de Zwollenaar ook het pand van de familie Waanders. In 2017 startte hij met een grootscheepse renovatie van achttien van de 24 hotelkamers en ook realiseerde hij een serre aan de voorzijde, waardoor het bedrijf volgens hem veel meer uitstraling kreeg.

Toch nu de verkoop. Om het bedrijf verder te laten groeien en mee te gaan met de trend van deze tijd, moet de eigenaar weer vele tonnen investeren. Dat ziet Breukelaar niet zitten.



Waanders-grondlegger Jacob Waanders startte in 1901 met een rustplaats aan De Lichtmis, tussen Zwolle en Staphorst. In 1934 verplaatste zijn zoon Hendrik Waanders het hotel naar Staphorst. bij he het hotel-restaurant met nu 24 kamers werken dertig full- en parttimers.