Overijsselse GGD's hebben nog alle ruimte voor bron- en contactonderzoek en helpen andere regio's

Hoewel veel GGD's in Nederland de handen vol hebben aan bron- en contactonderzoeken, is dat in Overijssel nog niet het geval. Navraag bij de GGD IJsselland en GGD Twente leert dat er nog genoeg personeel beschikbaar is om de contacten van coronapatiënten na te gaan en dat ze zelfs GGD's in andere gebieden helpen.

Afgelopen vrijdag werd in Amsterdam en Rotterdam de grens bereikt van het aantal bron- en contactonderzoeken. De GGD's van die steden bellen voorlopig geen contacten meer van coronapatiënten. Wel is er een aangepast bron- en contactonderzoek.



Aanleiding voor de drukte in de grote steden is het grote aantal besmettingen. Dat maakt dat die GGD's onvoldoende personeel hebben voor de onderzoeken. Ook landelijk lopen de GGD's tegen de grenzen van hun capaciteit aan.



Wel verdubbeling, geen paniek

In Overijssel speelt dat probleem nog niet. De reden daarvoor is het relatief lage aantal besmettingen. Vorige week kwamen er 38 nieuwe besmettingen bij. Dat is net zoveel als de week daarvoor. Vandaag komt het RIVM met nieuwe weekcijfers.





"We hebben op dit moment voldoende capaciteit voor bron- en contactonderzoek. Het is afhankelijk hoe groot een eventuele lokale of regionale piek is of het gaat knellen", zegt Karla Kuiperij van de GGD IJsselland. Ook in Twente is dat het geval.



Als er een eventuele piek komt, is de GGD Twente daar op voorbereid. "We gebruiken nog niet alle capaciteit en hebben nog ruimte om op te schalen. We zijn voorbereid op een grote piek. We blijven de komende weken onze capaciteit verhogen door mensen in te werken", zegt Chantal Pegge van de Twentse GGD.



Wel houdt de GGD Twente de vinger aan de pols en ziet het dat er procentueel wel meer besmettingen bij komen. "De verspreiding is hier op dit moment niet groot en het aantal besmettingen laag. Van alle geteste personen in Twente blijkt 0,4 procent besmet. Ook al gaat het in Twente nog om lage aantallen, ook hier zien we een verdubbeling van het aantal testen en een dagelijkse stijging van positieven."

Mensen werken mee

Een probleem dat landelijk aan het licht komt, is dat een aantal mensen, voornamelijk jongeren, het bron- en contactonderzoek weigert. Ook dat probleem speelt in IJsselland nog niet, zegt Kuiperij.



"Onze ervaring is dat mensen in onze regio zich relatief goed aan de quarantainemaatregelen houden en ook goed meewerken aan bron- en contactonderzoek. Heel fijn, want alleen zo kunnen we verspreiding van het virus tegengaan."



Andere GGD's helpen

Ook de GGD IJsselland loopt nog niet over van het werk en schiet daarom andere GGD's in Nederland te hulp. "Omdat we dit in onze regio op dit moment niet helemaal zelf nodig hebben, helpen we momenteel een andere GGD (GGD Regio Utrecht) die drukker is met bron- en contactonderzoek. Dit doen meer GGD’s die het relatief rustig hebben qua bron- en contactonderzoek", zegt Kuiperij.



Daarnaast is het bij drukte ook nog mogelijk dat het landelijke GGD-team bijspringt om te helpen bij de onderzoeken.

Najaar

De GGD Twente verwacht nog wel dat de drukte gaat toenemen. "Zo anticiperen we nu bijvoorbeeld ook op het jaarlijkse griepseizoen in het najaar. Het aantal mensen met verkoudheidsklachten zal dan toenemen. We verwachten dat het aantal mensen dat zich dan wil laten testen groter is dan nu. Daarom werven wij nu extra testers voor de corona drive-in teststraten."



Als er in het najaar meer positieven testen zijn, zijn er vanzelfsprekend ook meer bron- en contactonderzoeken nodig.

Personeel

De beide GGD's zijn bezig om bij een eventuele nieuwe piek het personeelsbestand uit te breiden, mocht dat nodig zijn. De GGD Twente werkt de komende tijd al mensen in om de capaciteit te verhogen. Dat geldt ook voor de coronateststraten.



De GGD IJsselland zegt personeel aan te nemen als het nodig blijkt.



Test aan huis



In incidentele gevallen wordt er ook een test aan huis gedaan, maar dit is wel een uitzondering. "Het gaat in onze regio om enkele testen per dag. Bijvoorbeeld bij mensen die te ziek zijn, psychiatrische patiënten of bij mensen die niet mobiel zijn en daarom niet in staat zijn om naar één van de testlocaties te komen. Dit gaat altijd in overleg en is maatwerk. We brengen dit niet extra onder de aandacht. De landelijke afsprakenlijn verwijst hiervoor door naar de regionale GGD. Dus mensen moeten altijd eerst de landelijke afsprakenlijn bellen. Thuisbemonsteringen gaan soms ook op verzoek van een huisarts of specialist ouderenzorg", legt Kuiperij uit.