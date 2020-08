Dierenambulance Hengelo-Borne rijdt weer: "Staan te trappelen om te beginnen"

De vrijwilligers moeten direct aan het werk. "We gaan nu naar een gewonde gans. Die zit al twee weken met een gebroken poot in een vijver in Hengelo. En het beestje wordt gewoon niet geholpen", aldus Suus Kellerhuis. Zij maakt zich namens opvang Huis voor Dieren hard voor dierenwelzijn en mede door haar is de ambulance tot stand gekomen.

Eigen ambulance terug

Colinda Brinks en Miranda Mengerink, vrijwilligers bij de oude dierenambulance Hengelo-Borne, namen contact op met Kellerhuis. Zij stapten uit onvrede op, maar wilden wel weer iets betekenen voor de dieren in hun omgeving. "We misten het zo en daarom hebben we Suus gevraagd om hulp", vertelt Brinks.

"We werden wel ondersteund door Enschede en Almelo, maar die hebben natuurlijk hun eigen gebied. Je merkt in de praktijk dat het gewoon heel vaak niet werkt", aldus Kellerhuis. "Dan staan mensen toch met een dier op straat die ze uit goeiigheid willen helpen en dan weten ze niet waar ze naartoe kunnen."

Daarnaast miste het team het contact met de mensen. In Enschede ging alles via een centrale lijn waardoor vragen stellen aan de bellers zelf onmogelijk werd. "Sociaal contact is voor ons heel belangrijk. Dan kunnen we doorvragen en de situatie beter inschatten", legt Brinks uit.

Particulier

Daarom was het tijd voor actie. Stichting DierenLot werd benaderd en zodoende werd er een gloednieuwe dierenambulance beschikbaar gesteld. "We hoeven niet meer van alles te overleggen, wij zijn nu een particulier initiatief", zegt Mengerink.

Dat betekent ook dat ze voorlopig geen geld meer krijgen van de gemeente. Zorgteam Twente is voorlopig nog afhankelijk van donateurs en sponsoren. "Maar we hebben een geweldig gemotiveerd team dat staat te trappelen van ongeduld om weer te beginnen."

Vanaf vandaag is Zorgteam Twente 24 uur per dag bereikbaar via 06-19223355 en rijdt naar de plaatsen Hengelo, Deurningen, Borne, Saasveld, Hertme, Beckum, Boekelo en Delden.