Rechtbank Overijssel gaat weer beperkt publiek toestaan bij zittingen

Wie een openbare rechtszitting wil volgen, kan vanaf volgende week weer terecht bij de rechtbank in Zwolle en Almelo. De rechtbank Overijssel is vanaf maandag 17 augustus weer beperkt open voor publiek. Om een zitting bij te wonen, moeten belangstellenden zich van tevoren aanmelden. Op deze manier kan rekening worden gehouden met de door de coronamaatregelen beperkte capaciteit in het gerechtsgebouw.

Er komt een maximum aantal bezoekers per gerechtsgebouw om de anderhalvemeternorm te waarborgen. Procespartijen krijgen voorrang bij het toewijzen van een plek in zittingszalen of publieke ruimtes, gevolgd door de pers. De ruimte die dan nog over is, komt beschikbaar voor belangstellenden. Groepsbezoeken zijn nog niet mogelijk.

'Openbaarheid groot goed'

President Bart van Meegen van de rechtbank Overijssel is blij dat de deur weer gedeeltelijk open kan. Hij vindt het belangrijk dat rechtspreken in het openbaar gebeurt, zodat iedereen kan zien wat rechters doen en waarom zij doen zoals ze doen. Tijdens de lockdown maakte de president vlogs over de rechtspraak.

Coronamaatregelen

Sinds half maart waren de gerechtsgebouwen van de rechtbank Overijssel alleen toegankelijk voor procespartijen die op dat moment op de rechtbank aanwezig moesten zijn. Nu alle gerechtsgebouwen 'coronabestendig' zijn gemaakt, is ook het ontvangen van publiek weer beperkt mogelijk.

Onder voorbehoud

Wie een zitting wil bijwonen, kan bij de rechtbank een aanmeldingsbewijs aanvragen. Alleen met zo'n bewijs kan een zitting door het publiek worden bijgewoond. Een aanmeldingsbewijs betekent nog geen gegarandeerde plek. Er geldt: wie het eerst komst, het eerst maalt.

Bij onverwachte grote toeloop van procespartijen (die hebben voorrang) kan het zijn dat alsnog de toegang tot het gebouw voor een specifieke zitting moet worden ontzegd.