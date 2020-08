Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland net over Overijsselse grens

Bij een inval in het Drentse Nijeveen Bovenboer, enkele honderden meters van de Overijsselse grens, is vorige week de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland gevonden. De cocaïnewasserij zat in een omgebouwde paardenmanege en er waren slaapvertrekken en recreatieruimten gebouwd.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal, zoals kleding, gehaald en omgezet naar cocaïnebase. Naast tienduizenden liters aan chemicaliën trof de politie ook zo’n honderd kilo cocaïnebase aan.

Aanhoudingen

Op de productielocatie in Nijeveen werden zestien verdachten aangehouden. Eén van de verdachten betreft de eigenaar van het terrein. Daarnaast waren er invallen in loodsen op andere locaties in het land. In Apeldoorn werd één verdachte aangehouden. In totaal ging het om zeventien verdachten, waarvan drie met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), één met de Turkse nationaliteit en dertien met de Colombiaanse nationaliteit.



Ze worden verdacht van de productie van drugs. Morgen en overmorgen zullen de verdachten voor de rechter-commissaris worden voorgeleid. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland

Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. Dit proces nam drie dagen in beslag.



André van Rijn, hoofdinspecteur van LFO: "Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen. Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installatie, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro onversneden."