Zwolse politie zocht urenlang naar drenkeling die thuis zat: wat is er gebeurd?

Drukte bij de Wijde Aa in Zwolle vanochtend. Tientallen agenten kammen het gebied bij de plas uit, op zoek naar een drenkeling. Terwijl ook de politiehelikopter boven het gebied vliegt, en het duikteam de plas afspeurt, is de 'drenkeling' plotseling terecht. De vrouw zat thuis op de bank. Wat is er precies gebeurd?

De vrouw was volgens de politie gisteravond gaan zwemmen in de Wijde Aa, maar kwam per ongeluk op een andere plek aan wal. De vrouw keek om haar heen en miste haar kleding en de fiets. Ze ging te voet naar huis en deed via het internet aangifte van diefstal. Het framenummer van de fiets werd daarbij niet vermeld.

Bijzondere situatie

De politie en de brandweer hadden een groot onderzoek ingesteld na een melding over een mogelijke drenkeling in de Wijde Aa. Voorbijgangers zagen vanochtend de fiets en de kleding liggen maar er was niemand aan het zwemmen. Dit werd doorgegeven aan de politie. Agenten die ter plaatse waren deden onderzoek naar de spullen en noteerden het framenummer van de fiets. Maar dat leidde niet tot de eigenaar.

Groot onderzoek

Er werd besloten om de zoekactie op te schalen. Meerdere agenten en rechercheurs onderzochten de zaak. De brandweer zocht met behulp van boten, duikers en sonar-apparatuur in het water. Vanuit de lucht gebeurde dat zelfs met een helikopter. Intussen zocht de politie via andere wegen naar de eigenaar van de fiets. De verkoper werd achterhaald en via die weg kreeg de politie het adres van de vrouw. Zij was hoogst verbaasd over de grote zoekactie.

Online aangifte

De vraag is hoe het kan dat het onderzoeksteam vanochtend niet op de hoogte was van de aangifte. De politie legt uit dat dit te maken heeft met de verwerkingstijd van online-aangiftes. Dat duurt ongeveer een dag. Belangrijke gegevens zoals een framenummer worden wel direct opgenomen in andere systemen. Als dit nummer bij de aangifte was doorgegeven, dan het onderzoeksteam dit direct geweten en was het mysterie rond een vermist persoon in de Wijde Aa veel sneller opgelost. De politie benadrukt daarom dat het erg belangrijk is om gegevens als een framenummer thuis goed te bewaren.