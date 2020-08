Vader en zoon als rockende koks op culinaire tournee: recepten geïnspireerd op Indorock

Jarenlang reed vader 'Daddy Cool' zijn muziekmakende zoons naar allerlei optredens. Toen Christoffel senior onverwacht in een rolstoel belandde, brak zoon Luke zijn tour met Jett Rebel spontaan af om terug te keren naar Enschede. "Onze vader heeft ons jarenlang geholpen onze droom te verwezenlijken, ik vond dat ik er nu voor hem moest zijn." De twee werken nu met hun Rocking Kitchen samen aan hun ultieme droom: koken als in een band. Met recepten geïnspireerd op Indorock.

De naam Christoffel is niet alleen in Twente een begrip in de muziekwereld, maar ook ver daarbuiten. Kenneth en Luke zijn bekend van The Road Home en Luke speelt onder meer in de band van Jett Rebel. Ander broertje Sem maakte vijf jaar lang deel uit van Adje Vandenberg's Moonkings.

Grote passie

Het was vlak voor kerst vorig jaar dat vader Fraenck op een kiezelsteentje stapte. Het leek een nietszeggend incident. Totdat hij ontstekingen kreeg. Senior belandde in het ziekenhuis en na meerdere operaties moest hij in een rolstoel maandenlang revalideren. Maar hij heeft onlangs zijn grote passie - de Indonesische keuken - weer opgepikt.

Luke was op tour en zat net in Israël toen hij hoorde wat zijn vader was overkomen. "Ik ben nu 29 jaar. Ben al sinds mijn vijftiende op pad met allerlei bands. Onze vader heeft ons al die jaren mijn broers en mij het hele land doorgereden. Ik vond dat ik nu wat moest doen om zijn grote droom in stand te houden."

Omgebouwde camper

Die droom is dus Daddy Cool and the Rocking Kitchen, gespecialiseerd in authentieke Indonesische gerechten. Vaak naar recept van Fraencks moeder en oma. Sinds enkele jaren trekt Daddy Cool er regelmatig op uit naar festivals. Met zijn foodtruck, een ruim veertig jaar omgebouwde camper. Maar evenementen zijn er amper in coronatijd. Vandaar dat hij dezer dagen is te vinden in de Twentsche Foodhal aan de Bothofstraat.

En het was dus zoon Luke, die senior tijdens diens revalidatie op de been had gehouden. Al was dat niet eenvoudig. "Ik kom uit de muziek. Ben totaal geen kok. Mijn vader stuurde soms recepten vanuit het ziekenhuis waar ik dan mee aan de slag ging. Dat was een heftige tijd. Maar blijkbaar is het goedgekomen, want we hebben het nu hartstikke druk."

Overeenkomsten muziek en koken

Ook al omdat er volgens Sonny Cool - zoals Luke's culinaire artiestennaam luidt - duidelijke parallellen zijn tussen muziekmaken en koken. "Die twee kun je hetzelfde benaderen. Daddy Cool and the Rocking Kitchen zou zomaar een Indorock-bandje uit de sixties kunnen zijn. En rendang een nummer van The Tielman Brothers, haha."

Vader en zoon gaan de komende coronamaanden hun concept verder uitwerken. Zo is er heuse merchandise. T-shirts, cadeaupakketten, een keukenschort.

Weer op tournee

De twee hopen zo snel mogelijk weer op tour te kunnen. Waarbij ze wel beiden een eigen route on the road kiezen. Luke vertrekt in januari voor een tour met een Israëlische zanger. Daddy Cool heeft nog geen idee wanneer hij er weer met zijn mobiele keuken op uit kan. "Eerlijk gezegd heb ik er zelfs een hard hoofd in of dat volgend seizoen wel kan. Maar voorlopig ben ik dus gewoon in de Twentsche Foodhal te vinden."