Aantal coronabesmettingen weer flink gestegen, besmettingsgraad in Overijssel blijft laag

De afgelopen week hebben 4036 mensen in Nederland te horen gekregen dat zij besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dat is ruim de helft meer dan een week eerder. De voorgaande week kregen 2588 mensen een positieve testuitslag.

Van Dissel liet in zijn presentatie kaartjes zien waarop het aantal meldingen in de afgelopen twee weken per provincie te zien is. Meerdere gemeenten in Overijssel hadden de afgelopen twee weken geen meldingen. Dat komt vaker voor in de veiligheidsregio Twente dan in de veiligheidsregio IJsselland. Dat is ook te zien op onderstaand kaartje

Aantal corona-meldingen in Overijssel per 100000 inwoners (Foto: RIVM)

Uit het bovenstaande kaartje blijkt dat in Overijssel de afgelopen twee weken meer meldingen binnenkwamen in Deventer en Olst-Wijhe. In die twee gemeenten is het aantal meldingen 15 tot 35 per 100.000 inwoners. In andere gemeenten in Overijssel ligt het aantal meldingen per 100.000 inwoners onder de 15 of waren er zelfs geen meldingen.

Ziekenhuisopnames

Overijssel telde de afgelopen twee weken geen ziekenhuisopnames, meldde Van Dissel vanmiddag aan de Tweede Kamer. Dat is te zien op onderstaand kaartje. Het geldt trouwens voor veel meer provincies in Nederland. Ook in de noordelijke provincies, Gelderland en Limburg werd de afgelopen twee weken niemand in het ziekenhuis opgenomen.

Geen ziekenhuisopnames vanwege corona de afgelopen twee weken (Foto: RIVM)

Het aantal besmettingen in Nederland stijgt voor de vijfde week op rij, maar het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen blijft relatief laag, meldt Van Dissel.

De meeste mensen worden besmet in de thuissituatie. Ook op feestjes en borrels worden mensen regelmatig besmet of gewoon op bezoek bij vrienden. Ook op het werk raken relatief veel mensen besmet, blijkt uit cijfers die Van Dissel vandaag presenteerde.