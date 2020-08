Grondwaterpeil meten op de Sprengenberg: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, hier schrik ik van"

Een van die vrijwilligers is Jacques Dijkman. Met zijn meetlint en notitieboekje loopt hij de natuur in, op weg naar de dertig meetpunten. Zo'n meetpunt bestaat uit twee buizen die in de grond verdwijnen. Een buis is voor het grondwater en de andere buis is er om de stand van het oppervlaktewater te meten.

55 centimeter

"Hier schrik ik van, want hier is het grondwaterpeil met maar liefst 55 centimeter gedaald in twee weken", zegt Dijkman, terwijl hij nog maar bij het tweede meetpunt is.

Volgens boswachter Ruben Vermeer van Natuurmonumenten heeft die droogte grote gevolgen voor de natuur.

Zo zag Vermeer binnen een jaar tijd een perceel met fijnsparren veranderen in een perceel met veel dood hout. "Door de droogte heeft de letterzetter toegeslagen, door de droogte hebben bomen minder weerstand en dan heeft het kevertje vrij spel. Daardoor leggen bomen op den duur het loodje."

Dood hout (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

Verderop, bij een poel, is de droogte ook goed zichtbaar. "Ik zou hier eigenlijk al tot aan mijn nek onder water moeten staan. Hier leven zeldzame kamsalamanders. Gelukkig zijn ze redelijk mobiel, maar het is de vraag of hier wel lang genoeg water heeft gestaan, zodat de kamsalamanders ook genoeg tot ontwikkeling zijn gekomen."