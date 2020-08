Eis anderhalf jaar jaar cel voor Enschedese autohandelaar na wapenvondst

Tegen een 59-jarige autohandelaar uit Enschede is een celstraf van anderhalf jaar geëist. De politie vond op 10 april vorig jaar twee geladen vuurwapens in de woning van de man. De man had er geen vergunning voor.

De vondst kwam na een tip eind 2018 bij het Team Criminele Inlichtingen. De onbekend gebleven tipgever vertelde dat de autohandelaar betrokken was bij de handel en vervoer van drugs. De inval vond plaats na uitgebreide observatie en telefoontaps.

Patronen

Drugs werd er niet gevonden, maar wel twee geladen pistolen. De ene lag in het nachtkastje van de handelaar, het andere wapen lag in zijn kledingkast. In een jaszak troffen agenten nog een volle houder met patronen.

Tegenover de politie en de rechters in Almelo wilde de man wel kwijt dat hij de wapens bezat, die had hij afgepakt van iemand die hij kende, maar wiens naam hij niet wilde noemen.

Contant geld

Volgens de man leverde hij de wapens niet in bij de politie maar hield hij de wapens in huis om zich te kunnen verdedigen tegen een eventuele overval. Volgens de man zou hij een aantrekkelijk doelwit zijn als autohandelaar, omdat er in zijn beroepsgroep altijd wel contant geld in huis is.

De officier van justitie wees naar de gevaren van de wapens en gaf aan dat de kleinkinderen van de man regelmatig bij hem op bezoek waren. "Je moet er niet aan denken wat er zou kunnen gebeuren als die zo'n wapen in handen krijgen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.