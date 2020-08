Doelpuntrijke avond voor Overijsselse topamateurclubs in oefenduels

Het was een avond met veel oefenduels in de top van het Overijsselse amateurvoetbal. Zes clubs uit de 3e divisie en hoofdklasse kwam in actie en scoorden erop los. Hieronder een overzicht van de resultaten.

Staphorst wint op eigen veld van Genemuiden

Staphorst en Genemuiden zitten komend seizoen niet meer bij elkaar in de klasse, maar oefenden vanavond wel tegen elkaar. Staphorst, dat promoveerde naar de 3e divisie, was de betere. In de eerste helft vielen drie treffers. Erik Bakker zette Staphorst op voorsprong, Sijmon Eenkhoorn zorgde voor de gelijkmaker en Stan Haanstra voor de 2-1 ruststand. Een kwartier voor het einde zorgde Ruben Kin voor de derde van Staphorst. Bij die 3-1 bleef het.

Excelsior'31 simpel langs Hulzense Boys

Excelsior'31, uit de 3e divisie, won simpel van tweedeklasser Hulzense Boys. Bij rust was het al 3-1 in Rijssen. Een eigen doelpunt van Hulzense Boys en twee doelpunten van Walter Dias Nzasi zorgden voor 3-0. Kort voor de pauze deed Jordy Wolfkamp iets terug vanaf de stip. Na een uur spelen maakte Dias Nzasi zijn hattrick compleet. Hielke Penterman zorgde voor de 5-1 en dat was ook de eindstand.

HSC'21 geeft mooie voorsprong uit handen

Derde divisionist HSC'21 begon goed tegen hoofdklasser Longa'30, maar ging alsnog onderuit. Ook in Haaksbergen vielen in het eerste bedrijf al vier treffers en ook daar was het 3-1 voor de thuisploeg. Yannik de Vries opende de score namens HSC en een minuut later pegelde Cenk Uguz al de tweede binnen. Rick Bosma zorgde voor de aansluiting namens Longa'30, maar kort daarna zette Coplan Soumaoro de marge alweer op twee. Diego van der Weide kon die marge drie maken, maar schoot een strafschop over. HSC gaf na rust de voorsprong uit handen. Thom Berendsen (2x) en Thomas Kerperien zorgden voor 3-4. Kort voor het einde maakte Boet Kemperman ook nog de 3-5 in Haaksbergen.

De basiself van HSC'21 (foto: HSC'21)

Berkum wint na weggeven voorsprong alsnog

Voor Berkum begon vanavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een zege op WHC. Bij rust stond Berkum in Wezep op voorsprong door clubicoon Chris van der Meulen. Kort na de pauze zorgde Asse Visscher voor de 0-2. De winst leek dan ook naar de ploeg uit Zwolle te gaan, maar in de slotfase zorgde Stef van Oene met twee treffers voor 2-2. Tocht pakte Berkum de zege nog. Johnsen Bacuna maakte kort voor het einde de winnende.

DETO thuis langs Quick'20

Ook voor DETO begon vanavond de voorbereiding. Zaterdag werd het duel tegen Van Riemsdijk Academy afgelast en vanavond won de ploeg met 4-3 van tweedeklasser Quick'20. Lars Spit zette de Oldenzalers al vroeg op voorsprong in Vriezenveen. Maarten Jansen deed echter wat terug namens DETO en zorgde voor de 1-1 stand na het eerste (van drie) half uur. Direct na de hervatting zorgde Frank Eulderink voor de 1-2, maar Nick Snoeren bracht de thuisploeg opnieuw langszij. Die 2-2 was de stand na het tweede half uur. Kort voor het einde van de wedstrijd kwam DETO door Xaver Slot voor het eerst op voorsprong en kort daarna maakte Kai Wesselink de 4-2. Engin Demir zorgde in de laatste minuut nog voor de 4-3.

Bekijk hier een volledig overzicht van de oefenduels van de Overijsselse clubs in de top van het amateurvoetbal.