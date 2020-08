Wat vind jij: Ik vind het prima als met een warmtecamera wordt gemeten of ik koorts heb

Hij staat al bij een zorginstelling in Enschede en vanaf woensdag ook bij een sociale organisatie in Almelo: de warmtecamera van het bedrijf FEVR. Het apparaat wordt gebruikt in de strijd tegen corona: een camera meet je lichaamstemperatuur en stelt vast of je mogelijk koorts hebt.

Soortgelijke apparatuur wordt al ingezet bij het vliegveld van Brussel, waar bezoekers die warmer zijn dan 38 graden het vliegtuig niet in mogen. Ook voor deze camera staan potentiële klanten in de rij: onder andere Johma en Borussia Dortmund hebben interesse.

Het is aan de organisatie om te bepalen wat ze doet als de camera een te hoge lichaamstemperatuur meet. Zo kan je de mensen met mogelijk koorts apart nemen of naar huis sturen.

Mobiele units

Het bedrijf denkt ondertussen verder en wil mobiele units bouwen. Die kunnen worden ingezet bij festivals of andere drukke openbare gelegenheden.

