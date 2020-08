OM wil 100.000 euro afpakken van 'bijzonder slinkse' Enschedese hennepkweker

De plantage in een bedrijfspand aan de Hassinkweg in Hengelo werd in maart 2018 ontdekt. In het pand waren twee ruimtes ingericht voor verboden hennepteelt, terwijl de rest van het pand was ingericht alsof het een koeriersbedrijf was.



Volgens de Enschedeër kwam hij in de hennepteelt door een forse gokschuld van bijna 50.000 euro. Hij zei dat zijn geldschieters met een plan kwamen, waarbij hij het pand huurde en een nep-bedrijf begon, dat als dekmantel voor de plantage diende.

Slinkse aanpak

De aanpak was volgens het OM bijzonder doortrapt. Zo werd er vlak na het huren van het pand de indruk gewekt dat er een illegale plantage gevestigd was. Toen politiemensen kwamen controleren, troffen ze alleen maar spullen aan voor een koeriersbedrijf. Op de manier zou een nieuwe melding van hennepteelt niet serieus genomen worden.



De 33-jarige is de enige die in beeld kwam bij het onderzoek. Hij wees naar twee broers in wiens opdracht hij opereerde, maar die ontkennen en worden ook niet vervolgd.



Volgens de verdachte is er maar één keer geoogst. Daarmee loste hij 15.000 euro schuld af. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.