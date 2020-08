Supermarkt in Noord Deurningen moet dicht vanwege overtreden coronamaatregelen

Supermarkt Berning in Noord Deurningen moet dicht omdat de coronaregels niet worden nageleefd. Dat bevestigt Veiligheidsregio Twente desgevraagd. Voor zover bekend is het de eerste winkel die om deze reden de deuren moet sluiten. Eigenaar Raymond Berning is het absoluut niet eens met deze 'belachelijke beslissing', schrijft hij op Facebook.

Welke coronaregels precies zouden zijn genegeerd, laat de Veiligheidsregio later deze week weten. "De heer Berning krijgt morgen een brief waarin we het besluit toelichten", aldus woordvoerder Ton Kamp. "Nadat hij de brief heeft ontvangen, sturen wij een persverklaring. Dat is wel zo netjes."

Berning is minder terughoudend. "Net te horen gekregen dat ik mijn supermarkt moet sluiten omdat het, volgens de boa’s te druk is. Zonder waarschuwing", schrijft hij op Facebook. Daar klopt volgens de veiligheidsregio niets van. Berning is wel degelijk gewaarschuwd, zegt de woordvoerder.

'incompetente boa's'

De supermarkteigenaar gaat verder: "Heb aan alle coronamaatregelen voldaan. Maar door de incompetentie van de boa’s en de kortzichtigheid van de veiligheidsregio moet ik de winkel sluiten!"

De winkel moet vanaf donderdag dicht. "Dan heeft hij een dag om te kijken waar hij zijn voorraad kwijt kan", legt Kamp uit. Pas als klanten aantoonbaar veilig kunnen winkelen, mogen de deuren weer open. Betekent dit dat Berning in theorie gelijk weer open kan? "Die kans is nihil", zegt Kamp stellig.