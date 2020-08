Twentse verdachte 'wildwestvertoning' in Emmen blijft vastzitten

Een man uit Westerhaar-Vriezenveensewijk die eind april in Emmen een politieauto ramde met een gestolen auto, blijft de komende tijd in de cel. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

De voorzitter van de rechtbank noemde het gebeuren op 29 april in Emmen een ‘wildwestvertoning’. De 30-jarige man en zijn 31-jarige medeverdachte uit Vriezenveen maakten die middag een proefrit met een auto uit Valthermond, maar kwamen niet terug.

Toen politieagenten de auto zagen rijden, volgde een wilde achtervolging. Daarbij zette de politie ook een helikopter in.

Poging tot doodslag

Op de Hondsrugweg in het centrum van Emmen probeerden agenten met twee auto’s de Tukkers klem te rijden. Toen de ene politiewagen naast de gestolen auto reed, maakte de bestuurder een onverwachte stuurbeweging, waardoor hij de politieauto ramde. De 30-jarige man verloor daardoor de macht over het stuur en de auto botste tegen een boom.

Het Openbaar Minister verdenkt hem van een poging tot doodslag op de agenten. "Zij moesten tijdens de achtervolging vrezen voor hun leven", aldus de officier van justitie. Hij noemde het gedrag van de verdachte ‘asociaal’.

Wie reed?

De man uit Vriezenveen is intussen vrijgelaten, maar nog wel verdachte. Hij mag de strafzaak thuis afwachten. Het OM is ervan overtuigd dat hij de bijrijder was en dus een kleinere rol had, maar volgens de advocaat van de man uit Westerhaar-Vriezenveensewijk is dat nog maar de vraag.

"Van de vier betrokken agenten wijzen twee mijn cliënt aan als bestuurder. De andere twee beschrijven een man met een bril. Dat is de medeverdachte", aldus advocaat Harry Koning.

Ook vindt hij dat er te weinig bewijs is voor poging tot doodslag, onder meer omdat er geen informatie is over hoe hard de auto’s reden tijdens de achtervolging. Hij vroeg de rechtbank om vrijlating van zijn cliënt, maar daarvoor vinden de rechters de zaak te ernstig. Op 22 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld.