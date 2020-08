Supermarkt in Noord Deurningen weigert gedwongen sluiting wegens 'overtreden coronaregels'

Supermarkteigenaar Raymond Berning is niet van plan zich te gaan houden aan de opgelegde sluiting. Gisteren werd bekend dat Supermarkt Berning in Noord Deurningen dicht moet, omdat de coronaregels niet zouden worden nageleefd. Belachelijk, vindt Berning.

Dat de winkel vanaf morgen dicht moet, is een beslissing van Veiligheidsregio Twente. Volgens een woordvoerder is bij meerdere controles geconstateerd dat de anderhalvemeterregels niet in acht worden genomen. Het werd, zo stelt de veiligheidsregio, daardoor veel te druk in de winkel.



Woedend

Volgens Berning, wiens vader van 80 jaar nog altijd achter de kassa zit in de supermarkt, is hij ook nooit gewaarschuwd door de Veiligheidsregio. De supermarkteigenaar is woedend over de gang van zaken. Vanochtend kondigde hij aan dat hij niet van plan is de zaak dicht te doen. Daarnaast wil hij een kort geding aanspannen.

"Ik ga de winkel niet dicht doen", klinkt Berning uitgesproken. "Het personeel moet aan het werk blijven. Morgen ga ik om 8.00 uur open en dan kijk ik wel wat de consequenties zijn."

Als de winkel toch dicht moet, gaat Berning naar eigen zeggen 'een hele creatieve oplossing bedenken'. "Dan kunnen klanten een briefje afgeven met de boodschappen die ze nodig hebben en het aan de achterkant komen ophalen."



Enige supermarkt

Supermarkt Berning is de enige supermarkt in Noord Deurningen. Voor de ongeveer duizend inwoners van het dorp zou sluiting betekenen dat ze geen boodschappen meer in hun eigen woonplaats kunnen doen.