Grote brand bij wegrestaurant De Lichtmis

Er heeft vanmiddag een grote brand gewoed in wegrestaurant De Lichtmis. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer schaalde al snel op naar grip 1. De brand is inmiddels onder controle.

De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Het wegrestaurant staat pal naast de A28.

De veiligheidsregio vraagt mensen niet te komen kijken naar de brand. Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland: "Het is een gebouw in een L-vorm. De brand woedt met name boven op de zolders. We weten niet wat er precies opgeslagen is. We hebben wel informatie natuurlijk, maar omdat er zich ook gasexplosies kunnen voordoen doordat stoffen zich ophopen onder het dak, moeten we voorzichtig zijn."

Dat er groot is opgeschaald, heeft volgens Wittenberg ook te maken met de hitte. "Het is erg warm in de pakken, brandweermannen moeten elkaar snel af kunnen wisselen."

Om kwart over drie gaf de brandweer het sein 'brand meester', wat wil zeggen dat de brand onder controle is. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Begrip in de regio

Het wegrestaurant is een begrip in de regio. Ruim veertig jaar lang zat het echtpaar Huisman op het restaurant. Sinds twee jaar heeft hun zoon Peter het restaurant overgenomen.



In 2011 deed het restaurant mee aan het televisieprogramma Herrie in de Keuken van Herman den Blijker. Na een make-over kreeg het restaurant een enorme boost.

Hoe groot de schade van de brand is, valt nog niet te zeggen. Wittenberg: "Als je ziet hoeveel water er in het pand loopt, zal het best problematisch worden om het weer in gebruik te nemen. Dat is gewoon triest."



Ook is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.