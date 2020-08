Puffen met mondkapje in Overijsselse treinen: 'Echt heel erg benauwd'

Meer dan 35 graden, geen airco en ook nog een mondkapje op: voor treinreizigers op sommige trajecten in Overijssel is het flink zweten geblazen dezer dagen.

De sprinter van Enschede naar Apeldoorn heeft bijvoorbeeld geen airco, waardoor de temperaturen er flink oplopen. Ook op het traject tussen Oldenzaal en Zutphen klagen treinreizigers over hitte in de trein. NS en Keolis zijn echter niet van plan om tijdelijk andere treinen in te zetten.

NS haalde vorig jaar tijdens de zomerhitte verouderde treinstellen zonder airco van het spoor. Het ging om zogenoemde DDAR-treinstellen, waarin geen airco zat en waarin de ramen ook niet open konden.

Blijft puffen

Dit jaar blijft het echter puffen op het traject tussen Enschede en Apeldoorn; de spoorvervoerder rijdt er door met de verouderde SGM-treinen, die bijna nergens meer op het Nederlandse spoor worden ingezet.

Weliswaar kunnen in deze trein de ramen open, maar met dit weer én een mondkapje op, loopt de benauwdheid flink op in de trein. "Het is echt heel erg benauwd, vooral ook omdat je een mondkapje op moet", zegt een reiziger, die net is uitgestapt op station Wierden.

Treinstellen niet vervangen

Toch is de NS niet van plan om met deze tropische temperaturen de treinstellen op het traject tijdelijk te vervangen, zoals vorig jaar dus wel gebeurde. Mensen die bijvoorbeeld van Enschede naar Almelo of Deventer moeten, wordt aangeraden om nu de intercity te pakken of de Blauwnet-trein naar Zwolle te nemen, die wel met airco zijn uitgerust.

Voor reizigers van en naar station Rijssen, Holten en Deventer Colmschate is die optie er niet: zij blijven aangewezen op de stoptrein zonder airco.

Hitte in andere treinen

Ook op het traject van Oldenzaal, via Hengelo naar Zutphen, wordt geklaagd over warme treinen. Vervoerder Keolis laat weten dat in de trein geen geavanceerde airco zit, maar alleen een klimaatbeheersing. "Daardoor kan het wat warmer zijn in de trein", aldus de vervoerder.