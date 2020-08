Peter keek machteloos toe hoe het vuur zijn restaurant De Lichtmis verwoestte: "Vreselijk"

Rond één uur brak de brand uit in het restaurant, pal aan de A28 bij Nieuwleusen. Rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien.

"Het werk van vijf generaties is in vlammen opgegaan", treurt eigenaar Peter Huisman. "Vreselijk om te zien, ongelofelijk. In één klap valt 125 jaar werk weg."

Begrip in de regio

Het wegrestaurant is een begrip in de regio. Ruim veertig jaar lang bestierden de ouders van Huisman het restaurant. Twee jaar geleden nam hij het over.

Huisman: "We zaten net weer bijna op het oude niveau, na twaalf weken sluiting. Het liep weer hartstikke goed. En dan dit. We gaan proberen zo snel mogelijk weer iets op te pakken. Maar hoe, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Ik ben blij dat niemand gewond is geraakt."



Strijdbaar

Hoe nu verder voor De Lichtmis? "Daar gaan we de komende 24 uur over nadenken", zegt Huisman. "Of we met een unit gaan werken. Ik weet het even niet. Maar ik krijg nu al steun uit de buurt. Dat is fantastisch, dat je geholpen wordt door andere ondernemers."



Ondanks de enorme dreun klinkt Huisman ook strijdbaar. "Het is verschrikkelijk om hier zo rond te lopen. Maar we hebben geen andere keus, we moeten er ook niet voor weglopen. Het is zoals het is. We moeten verder en dat gaan we ook doen. Volgend jaar zijn we zeker weer open. En het liefst eerder."



Schrik bij personeel

Ook het personeel van Huisman reageert geschrokken op de brand. Dylan Brinkman zou vandaag moeten werken bij het restaurant. Een vriend belde hem op om te vertellen wat er gaande was. "Ik ben heel erg geschrokken van wat er gebeurd is. Om vijf uur had ik moeten beginnen vandaag."

"Het was geweldig om hier te werken", zegt Dylan. "Ik had altijd plezier met iedereen, het was altijd druk. Echt een icoon voor de omgeving. Vooral voor de truckers, die vonden het heerlijk om bij ons te eten."